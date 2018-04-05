В ближайшие выходные московские улицы будут мыть специальным шампунем
По слова вице-мэра Петра Бирюкова, это позволит удалить с дорожного полотна образовавшуюся за зимние месяцы плёнку. Она состоит из остатков бензина и противогололёдных реагентов. Их нельзя смыть простой водой. Что касается средства для промывки дорог, то, как утверждает Бирюков, оно полностью разлагается в почве.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
poster6996 05 апреля 2018 | 08:48
Освящённым под "Мурку".
zolingen 05 апреля 2018 | 08:51
Цена шампуня миллион за пизурок.
midnightblues 05 апреля 2018 | 09:26
zolingen: Да даже не в этом дело
Просто после таких веществ,по всей вероятности,китайских,в коллекторах разведется такое,что агент Малдер поседеет,а агент Скалли выйдет за Милонова
gvs 05 апреля 2018 | 08:52
Шампунь с кондиционером будет? )))
vezdehod 05 апреля 2018 | 09:15
В ближайшие выходные московские улицы будут мыть специальным шампунем
====================================================================================
С добавкой "Новичка" и "Ядрочка" - для пущего аромата.
trans 05 апреля 2018 | 08:54
Москва жирует за счет провинции. Российские законы таковы что бизнесу выгодно регистрировать головные офисы компаний в столице, там и платят основные налоги, а не на территориях, где реально добывается нефть, газ или уголь, производится металл и т.д.
Кроме того в бюджет Москвы поступает налог на прибыль, в то время как в других городах России он идет в федеральный бюджет. Также налог дохода физических лиц в бюджет Москвы поступает полностью, в то время как в регионах он распределяется на всю область. Создали Москве особые условия, а до России и дела никому нет.
olegleon 05 апреля 2018 | 08:56
trans: ты в курсе, что налог на прибыль разбит на федеральную часть и местную? а НДФЛ везде местный.
trans 05 апреля 2018 | 09:04
olegleon: Так Москва в федеральный бюджет налог на прибыль не платит, все себе в карман. А НДФЛ на область не раскидывает, как в регионах.
olegleon 05 апреля 2018 | 09:33
trans: ты нормальный? налог на прибыль все платят одинаково. часть в федеральный, а часть в местный бюджет. и с какой стати Москва должна раскидывать НДФЛ на область, если это отдельный субъект федерации?
lager23 05 апреля 2018 | 09:08
olegleon: вы хотите сказать, что регионы не стоят с протянутой рукой? Съездите в Тверь...она полуживая, а ещё лучше в Вышний Волочёк.
olegleon 05 апреля 2018 | 09:36
lager23: стоят. но какое это отношение имеет к этой ситуации? да, давно надо изменить налоговые поступления, но при этом московский бюджет будет получать ещё больше. Вы посмотрите структуру доходов бюджета Москвы сейчас. половина это НДФЛ. плюс к этому и работа налоговых, которые проверяют фирмы, где явно занижают "белую" зарплату
speculyant 05 апреля 2018 | 08:58
Что бы ни писали про Москву-по сравнению с Питером центр ухожен,практисески вылизан. После 2х недель в Москве вышел из сапсана на Моск. вокзале дома и захотелось обратно из деревни в большой город...
Нда... труба пониже,дым пожиже...
costs 05 апреля 2018 | 09:00
столицу так засрали что никакой щампунь не поможет /нужна метла , миграционная метла!
podwodnik 05 апреля 2018 | 09:02
Бомжей заодно помойте раз есть столько шампуня. А то не мытые люди на мытых дорогах будут портить лепоту.
lager23 05 апреля 2018 | 09:04
Бирюкова необходимо командировать на свалку в Волоколамск.... он везде приспособится и будет приносить пользу!
rena1960 05 апреля 2018 | 09:11
Страшно представить какие деньги крутит-вертит московская мэрия...
ivan127_4 05 апреля 2018 | 09:29
В ближайшие выходные московские улицы будут мыть специальным шампунем
_______________
Офигеть, прям как в Европе 90-х, которой грезили наши либералы.
Только почему то сами младодемократы будучи у власти не смогли подобного в Москве сделать, а вот "неправильный" по их мнению Собянин смог.
vvpol 05 апреля 2018 | 09:29
И поплывёт этот шампунь по маршруту Москва река - Ока - Волга и далее