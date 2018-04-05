В ближайшие выходные московские улицы будут мыть специальным шампунем

По слова вице-мэра Петра Бирюкова, это позволит удалить с дорожного полотна образовавшуюся за зимние месяцы плёнку. Она состоит из остатков бензина и противогололёдных реагентов. Их нельзя смыть простой водой. Что касается средства для промывки дорог, то, как утверждает Бирюков, оно полностью разлагается в почве.