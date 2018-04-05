Семиметровое пасхальное яйцо установят в центре Москвы

Его разместят в Камергерском переулке. При этом композиция будет украшена большим количеством искусственных цветов. 7 апреля откроется фестиваль «Пасхальный дар». Самая большая композиция размесится на Манежной площади. Уже существующие там декорации дополнят деревянные заборы, стога сена, дубовые бочки и 120 фигурок зайцев.