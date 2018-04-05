Семиметровое пасхальное яйцо установят в центре Москвы
Его разместят в Камергерском переулке. При этом композиция будет украшена большим количеством искусственных цветов. 7 апреля откроется фестиваль «Пасхальный дар». Самая большая композиция размесится на Манежной площади. Уже существующие там декорации дополнят деревянные заборы, стога сена, дубовые бочки и 120 фигурок зайцев.
Комментарии21
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gvs 05 апреля 2018 | 08:50
7-ми метровое яйцо на фоне 20-ти метрового лаптя )))
proxxit 05 апреля 2018 | 08:52
gvs:
Смешно, когда вы - совковые укро портянки, меряете всё своими гигантскими трезубцами из шматов сала...
vezdehod 05 апреля 2018 | 09:11
В нём будет сидеть Оленевод и раздавать крашенные яйца всем прихожанам.Дебилизм высшей каегории.
vilingrad 05 апреля 2018 | 09:17
proxxit: А где будет второе яйцо?
taglit 05 апреля 2018 | 09:29
vilingrad: православобесие?
kottigr1 05 апреля 2018 | 09:28
proxxit: Так вот где будет смерть Кащеева.. !
kir_pich_101 05 апреля 2018 | 08:52
gvs: Маразм шагает при вошьде по Расее.
Ждём взятие картонного Рейхстага...
vasilevich58 05 апреля 2018 | 09:20
Московские власти хотят ввести в заблуждение горожан, показывая, что у этих властей есть яйца!
hastings 05 апреля 2018 | 08:55
gvs: Это будет наш «Пасхальный контрудар» по Западу!
luger_max_otto 05 апреля 2018 | 09:02
120 фигур зайцев с семиметровыми яйцами. И все зайцы косят забористую траву, да.
rihard 05 апреля 2018 | 08:52
Работы Церетели?
ostapbey 05 апреля 2018 | 09:28
rihard: вспомнился фильм про Берию.. как он вертел в руках куриное яйцо, но большого размера..гибридное..
Так в его глазах читалось изумление от размера, того места, из которого это яйцо снеслось..
Даже..
olegleon 05 апреля 2018 | 08:54
а где вой "опять за деньги пенсионеров, которые тысячами с голода умирают!" ?
vinibi 05 апреля 2018 | 09:11
olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровскую власть кремля-вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!
neitral_n 05 апреля 2018 | 08:55
Это будет Яйцо Собянина? ))
podwodnik 05 апреля 2018 | 08:58
"... деревянные заборы, стога сена, дубовые бочки ...".
Ну и дощатые биотуалеты на крючках и с дырками, для полного погружения в реальность:).
basel812 05 апреля 2018 | 09:06
Наш ответ Илону Маску. Семиметровое пасхальное яйцо будет использоваться многократно!
bratec_kot 05 апреля 2018 | 09:09
Видимо числа 120 и 7 имеют сакральный смысл.
natayak 05 апреля 2018 | 09:13
Постоянное ощущение 1го апреля.
world_nail 05 апреля 2018 | 09:31
Люди новые звезды открывают - чухонцы яйца и петухов 100500 метровых лепят.
abulkor 05 апреля 2018 | 09:32
И фигура путина ,который рассказывает зайцам сказки о величии россии.