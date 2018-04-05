Москва пригласила Ким Чен Ына посетить Россию
Об этом заявил директор национальной разведки США Дениэл Коутс. По его словам, спецслужбы США хотели бы знать, какие темы северокорейский лидер планирует обсуждать.
Отметим, в Кремле говорят, что пока никакого российско-северокорейского саммита в повестке дня нет.
Ким Чен Ын недавно съездил в Китай. Для него это был первый зарубежный визит.
Комментарии24
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ha12raz 05 апреля 2018 | 08:48
Врут пиндосы.......всё наоборот.
mmm_333 05 апреля 2018 | 08:57
Гость под стать режиму в России. Как раз такие и будут на ЧМ на трибуне сидеть , даже похвастать нечем будет.
vezdehod 05 апреля 2018 | 09:08
Пусть вначале встанет в очередь - вначале Южная Корея и США, а затем, может быть и до России доберётся.
vasilevich58 05 апреля 2018 | 09:30
Будут внедрять идеи Чучхе в России!
protvik 05 апреля 2018 | 09:13
mmm_333: Не иначе приглашают опыта понабраться.
midnightblues 05 апреля 2018 | 09:28
protvik: Да нет,друг в последнее время что-то вместо нагнетания обстановки решил задружиться с врагами.Это разрушает всю картину
vasya_von_smetankin 05 апреля 2018 | 08:49
И правильно!
Россия, Хамаз, Хезболла, Ким Чен Ын, Венесуэлла и Иран - Дружба навеки!
proxxit 05 апреля 2018 | 08:55
vasya_von_smetankin:
Забавно, как вы - вонючая совковая портянка умышленно исключаете социалистические Францию и Австрию и коммунистический Китай
isnowanaarene 05 апреля 2018 | 09:18
proxxit: А про селюков?
hastings 05 апреля 2018 | 08:58
vasya_von_smetankin: время однополярного мира закончилось! Союз наших великих стран пошатнет гегемонию Запада.
rihard 05 апреля 2018 | 08:50
Как папаня , через всю Россию на поезде ехать будет?
dyme179 05 апреля 2018 | 09:04
rihard: Поймает стерхов попутных.
sbk 05 апреля 2018 | 08:50
Компания неполная....
Каддафи с Хусейном уже не пригласить...
socialism 05 апреля 2018 | 09:24
sbk: Каддафи с Хусейном уже не пригласить
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Да, их убила американская дерьмократия с фальшивыми пробирками. А сами иракцы и особенно ливийцы, сейчас ностальгируют по своим потерянным странам в которых не было сегодняшнего хаоса и беспредела.
Найдите и посмотрите каким курортом была Ливия до прихода западных "благодетелей"...
defender 05 апреля 2018 | 09:34
socialism: а Вы обратили вгимание, что даже Сталин умер. Куда уж до него Каддафи с Хусейном. Это я к тому, их рай был всё равно обречён.
gvs 05 апреля 2018 | 08:54
Пригласили провести мастер-класс )))
mjau 05 апреля 2018 | 08:55
А кого стесняться? - Позориться, так позориться!
lager23 05 апреля 2018 | 09:01
На фоне Ким Чен Ына Путен будет смотреться, как спирохета..., но прорыв в международных отношениях стоит того!
sklar39 05 апреля 2018 | 09:02
Надо же, не побрезговал Ким...
gregor 05 апреля 2018 | 09:04
Москва пригласила Ким Чен Ына посетить Россию
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Правда Ульяновск и Саратов ...отказались приглашать .
serg571 05 апреля 2018 | 09:08
Полковнику никто не пишет...
protiv777 05 апреля 2018 | 09:12
Эховские прокладки уже забрызгали слюной и заливаются щенячьим визгом.
А ведь Ким вызывает гораздо больше уважения даже у оппонентов в отличии например от лижущего американский сапог и заставляющего делать то же самое весь свой народ, Порошенко.
abulkor 05 апреля 2018 | 09:23
Чудо природы. Встретятся два солнца - российское солнце и корейское солнце.
natalia2108 05 апреля 2018 | 09:27
Какая разница, кто приедет, главное есть повод по всем каналам ТВ на трибуне покрасоваться под "пристальными" взорами журналистов и вспышками камер в выходном костюме, это кайф! Звёздная болезнь - она такая.