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08:32, 05 апреля 2018

Госдума обсудит сегодня законопроект о блокировке сайтов за отказ удалять порочащие сведения

Эта инициатива единороссов. Они считают, что таким образом можно будет повысить уровень исполнения судебными приставами предписаний. Помимо этого будут лучше защищены права граждан, которые понесли ущерб в результате распространения негативной информации о них.

Комментарии

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odobryam_s 05 апреля 2018 | 08:37

«В проступке нет вреда, в огласке только вред.
Но не грешно грешить, коль грех окутан тайной».


Ж-Б. Мольер. «Тартюф».

opiatnovyi63 05 апреля 2018 | 08:39

ПОЧЕМУ-ТО одна из самых вороватых партий беспокоится о своей репутации. .

poster6996 05 апреля 2018 | 08:46

opiatnovyi63: Репутацию можно опорочить. .. Только при условии её наличия. В их случае защитить то, чего нет - нонсенс. Просто дровишки в костерок подкидывают.

prostovanya 05 апреля 2018 | 08:41

Ни о какой защите прав граждан они не думают - плевать им, лицемерам, на это всё...
Главное - чтобы о их делюгах ничего не писали, а если напишут, то именно порочащее, и сразу удалить и привлечь к суду.

Хорошо грешным быть - плохо грешным слыть...

olegleon 05 апреля 2018 | 08:44

а может сначала выдать законопроект о том, что является "порочащими сведениями"? если человек избил кого-то, а сайт об этом рассказал, то почему должны блокировать сайт?

wuwer 05 апреля 2018 | 08:54

Так не предавайтесь пороку....
и никто не будет выставлять на белый свет ваше грязное бельишко

alexandr400 05 апреля 2018 | 09:00

Снова из пушки по воробьям. Олигархи найдут лазейки и у них ничего не изменится, кроме схем, а рынок наш опять просядет и налоги распухнут. Бить надо точно по причине по самому отцу олигархов.

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