Суд в Карелии должен сегодня огласить приговор главе местного отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву

В ходе прений прокурор потребовала приговорить его к 9 годам колонии строго режима.

Дмитриева, напомню, обвиняют в изготовлении порнографических материалов с участием приёмной дочери и незаконном хранении оружия. Адвокат подсудимого просил вынести оправдательный приговор, утверждая, что в действия правозащитника не было состава преступления. Сам Дмитриев заявил о своей невиновности. Он говорит, что фотографировал свою приёмную дочь для того, чтобы наблюдать за её физическим развитием. Снимки он нигде не публиковал.

В защиту Дмитриева выступили многие известные в России деятели культуры, журналисты и правозащитники.