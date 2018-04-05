Суд в Карелии должен сегодня огласить приговор главе местного отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву
В ходе прений прокурор потребовала приговорить его к 9 годам колонии строго режима.
Дмитриева, напомню, обвиняют в изготовлении порнографических материалов с участием приёмной дочери и незаконном хранении оружия. Адвокат подсудимого просил вынести оправдательный приговор, утверждая, что в действия правозащитника не было состава преступления. Сам Дмитриев заявил о своей невиновности. Он говорит, что фотографировал свою приёмную дочь для того, чтобы наблюдать за её физическим развитием. Снимки он нигде не публиковал.
В защиту Дмитриева выступили многие известные в России деятели культуры, журналисты и правозащитники.
Комментарии4
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proxxit 05 апреля 2018 | 08:37
Порно с маленькой падчерицей - это либерально, демократично и мемориально.
Об этом ещё Набоков писал.
nikitin43 05 апреля 2018 | 08:44
proxxit: вертухаев заставляли читать Набокова ?
proxxit 05 апреля 2018 | 08:49
nikitin43:
Дедуся, откуда у Вас уголовный лексикон?
В родне было убийцы, воры и насильники или сами были наказаны Кровавой Гэбнёй за европейские шалости по ч.1 ст. 121 УК РСФСР?
ha12raz 05 апреля 2018 | 08:44
Справедливым приговор будет, если на 9 лет отправят прокурора..