Сергея Скрипаля и его дочь могли отравить веществом, которое добавили в пищу

Этого не исключила в эфире первого канала племянница бывшего полковника ГРУ Виктория Скрипаль.

Москва не может получить от Лондона информацию по делу Сергея Скрипаля. России нужны не извинения. А нормальная внешняя политика Великобритании, говорит Владимир Путин.

Британская сторона накануне заявила, что не будет проводить расследование по делу Скрипаля совместно с Россией.