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08:30, 05 апреля 2018

Сергея Скрипаля и его дочь могли отравить веществом, которое добавили в пищу

Этого не исключила в эфире первого канала племянница бывшего полковника ГРУ Виктория Скрипаль.

Москва не может получить от Лондона информацию по делу Сергея Скрипаля. России нужны не извинения. А нормальная внешняя политика Великобритании, говорит Владимир Путин.

Британская сторона накануне заявила, что не будет проводить расследование по делу Скрипаля совместно с Россией.

Комментарии

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ansh 05 апреля 2018 | 08:37

«Патриоты» выпускают на арену и скармливают Скрипалям 800-метровую рыбу.
Юлия Скрипаль, гони прочь «патриотку», двоюродную сестру Викторию. Держись от неё подальше. Иначе запутинцы отпатриотят.

costs 05 апреля 2018 | 08:53

ansh: троюродный брат тоже поедет в Британию /чистильщик/

proxxit 05 апреля 2018 | 08:57

costs:

Путин сам виноват, что досиделся до того, что ему приходится иметь дело со сморщенной Британской климактеричкой и молодящимся Лондонским педерастом.

costs 05 апреля 2018 | 09:08

proxxit:да они все такие вон тереза косит под марг тетчер /хочет войти в историю с нац героем , то брексит на голову ей свалился то скрипаль

viktorova 05 апреля 2018 | 09:20

proxxit: точно, раньше надо было уходить в отставку.

vezdehod 05 апреля 2018 | 09:22

Великобритания учла горький опыт отношений с Россией и теперь не желает иметь с ней дело. Она в этом вопросе Права.

haldey 05 апреля 2018 | 08:38

России не нужны извинения, а нужна нормальная внешняя политика! Шах и мат британцам! Им нужны извинения за несовершенное, нам не нужны извинения за совершенное. А теперь вторая часть сказанного, нам нужна нормальная внешняя политика, им не нужна вообще нормальная внешняя политика, им нужна истерика. Скучно, девочки.
Борис вернись в цирк, Тереза возвращайся в свой "сказочный лес"...

neburzhui2 05 апреля 2018 | 08:44

Поваром Рогожин работал ?

ansh 05 апреля 2018 | 08:55

haldey: Не передергивай, девочка, если говоришь о шахматах. Шахматы - серьёзная игра с устоявшими правилами. "Патриотам" не удастся превратить их в "шашки Чапаева".
Какой, к черту "шах и мат британцам" (с)? Это очевидное жульничество...
Песков, говорящая голова вождя не далее как 3 апреля несла пургу, что Лондон должен извиниться перед Москвой по «делу Скрипаля».
У российского двуглавого орла шиза .... впрочем, запутинцы могут назвать это многоходовочкой, из разряда Путин всех переиграл. В прошлом холуи "патриоты" часто так пытались отбеливать своего вождя...
Но, как видим, напрасно. Как говорил сталинский подельник Хрущев о душегубе, "черного кобеля не отмоешь добела" (с)

speculyant 05 апреля 2018 | 09:02

haldey: ну да,пацаны перед фраерами не извиняются. Все в тему. Бандитскую.

nnnmmm 05 апреля 2018 | 08:39

Не иначе как для этого использовалась овсянка, сэр.

semper_fidelis 05 апреля 2018 | 08:40

Терезу Мэй и Борю Джонсона в аду ждёт отдельная программа. Их будут варить в кастрюле с гречневой кашей под звуки балалайки.

condor00 05 апреля 2018 | 08:40

А расследования похоже нет. Идёт заморачивание населения версиями и целенаправленными предположениями с одновременной оттяжкой времени, которая на руку только исполнителям.

protiv777 05 апреля 2018 | 08:41

А как же дверная ручка и распыленный газ в машине?
Решили на гречке все таки остановиться?

sg80g 05 апреля 2018 | 08:44

Надо срочно выяснить не работал ли в эотт день в той забегаловке некто Луговой. Прилетал же на один день какой то мужик из России.
И как то все увлеклись местом производство яда, и совершенно подзабыли про способ отравления. А место изготовления наверное спецслужбы по старым советским телефонным справочникам выяснили, найдя телефоны "ГосНИИЯдХимПром". Только впустую. Там сейчас выщевой рынок )))
Ждем-с все таки когда британские ученые "придут к умозаключенгию" как можно добавить у всех на виду БОВ в пищу или какой то предмет пользования и остаться живым. А полицай, который лишь потрогал потенциальных жмуров, потом лишь в коме денек повалялся )))
Изоврались британские лживые пидорасы (БЛП)
.

gvs 05 апреля 2018 | 08:45

Захарова же сказала ясно, что Скрипалей отравил "Новичком" отравил их собственный кот. )))

av_babich 05 апреля 2018 | 08:49

племянница конкретно выступила по ТВ :)))
ее надо срочно оформлять на работу в МИД
вот это будет танцевальный дуэт :)))
с Машей на пару

(комментарий скрыт)

ivan127_4 05 апреля 2018 | 08:50

Интересно, ей в Англии Скрипалей то хоть покажут?
Меня многое удивляет в этой истории, но больше всего то, что их не показывают. Потом, сказали, что Юля очнулась, самостоятельно ест, пьёт, говорит... но при этом она ни разу не связалась с родственницей, это как? Нормальные люди обычно сразу просят установить контакт с родственниками, что бы их успокоить. Какие то дела поручить - например собаку в приюте проведать, которая в России осталась. А тут - гробовая тишина.

ansh 05 апреля 2018 | 09:01

ivan127_4: Ванюш, родственники бывают разные. Двоюродная сестренка Виктория, сидя в России, приготовила для них 800-метровую рыбу (мол, они могли рыбой могли отравится).
От некоторых родственников нужно держаться подальше.

ivan127_4 05 апреля 2018 | 09:25

ansh: От некоторых родственников нужно держаться подальше.
__________

А что, где то известно, что сёстры Юлия и Виктория Скрипали в ссоре? Или Вам приходится выдумывать эту несуществующую личную неприязнь, что бы хоть как то оправдать подозрительное поведение англичан?

ansh 05 апреля 2018 | 09:37

ivan127_4: О какой ссоре Вы говорите? Сами придумали? Какая личная неприязнь? С чего Вы взяли? Вы в своем уме?

В ПРИНЦИПЕ: У родственников могут быть распрекрасные отношения, но это не мешает кому-то плести интриги, особенно, если "Родина" попросит, или кто-то ложно поймёт её интересы, спутав Родину с начальником, как это делают "патриоты"... Вот от таких и нужно держаться подальше.

magna_tab 05 апреля 2018 | 08:53

путлеровские инфовойска включились вовсю, как в случае с МН-17, значит, британцы наступили на больную мозоль недофюрера, идут верным путём! А извиняться будет последний персонаж в Гааге, но это ему уже не поможет!

komar 05 апреля 2018 | 08:53

Не понял, как нервно-паралитический газ "засунули" в рыбу?)))

sg80g 05 апреля 2018 | 08:58

komar:
А как чекисты отравили всю рыбу фугу вокруг Японии? Вот так же..

nikwgs 05 апреля 2018 | 08:58

А полицейский, который тоже постадал, специально ходил в ту же харчевню доедать за ними?! Сколько врать может ТВ?!

ansh 05 апреля 2018 | 09:03

nikwgs: Виктория - "патриотическая" торпеда Путина.

tomar42 05 апреля 2018 | 09:01

Новости об отравлении Скрипалей похожи на гадание на кофейной гуще.

(комментарий скрыт)

sasass 05 апреля 2018 | 09:11

Они рыбку фугу съели - самый ядовитый деликатес в мире - на это намекает двоюродная сестра Юлии по подсказке нашего МИДа....

viktorova 05 апреля 2018 | 09:23

Москва не может получить от Лондона информацию по делу Сергея Скрипаля//
Москва получает инвормацию от более надежного источника - Виктории Скрипаль.

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