Сергея Скрипаля и его дочь могли отравить веществом, которое добавили в пищу
Этого не исключила в эфире первого канала племянница бывшего полковника ГРУ Виктория Скрипаль.
Москва не может получить от Лондона информацию по делу Сергея Скрипаля. России нужны не извинения. А нормальная внешняя политика Великобритании, говорит Владимир Путин.
Британская сторона накануне заявила, что не будет проводить расследование по делу Скрипаля совместно с Россией.
Комментарии29
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ansh 05 апреля 2018 | 08:37
«Патриоты» выпускают на арену и скармливают Скрипалям 800-метровую рыбу.
Юлия Скрипаль, гони прочь «патриотку», двоюродную сестру Викторию. Держись от неё подальше. Иначе запутинцы отпатриотят.
costs 05 апреля 2018 | 08:53
ansh: троюродный брат тоже поедет в Британию /чистильщик/
proxxit 05 апреля 2018 | 08:57
costs:
Путин сам виноват, что досиделся до того, что ему приходится иметь дело со сморщенной Британской климактеричкой и молодящимся Лондонским педерастом.
costs 05 апреля 2018 | 09:08
proxxit:да они все такие вон тереза косит под марг тетчер /хочет войти в историю с нац героем , то брексит на голову ей свалился то скрипаль
viktorova 05 апреля 2018 | 09:20
proxxit: точно, раньше надо было уходить в отставку.
vezdehod 05 апреля 2018 | 09:22
Великобритания учла горький опыт отношений с Россией и теперь не желает иметь с ней дело. Она в этом вопросе Права.
haldey 05 апреля 2018 | 08:38
России не нужны извинения, а нужна нормальная внешняя политика! Шах и мат британцам! Им нужны извинения за несовершенное, нам не нужны извинения за совершенное. А теперь вторая часть сказанного, нам нужна нормальная внешняя политика, им не нужна вообще нормальная внешняя политика, им нужна истерика. Скучно, девочки.
Борис вернись в цирк, Тереза возвращайся в свой "сказочный лес"...
neburzhui2 05 апреля 2018 | 08:44
Поваром Рогожин работал ?
ansh 05 апреля 2018 | 08:55
haldey: Не передергивай, девочка, если говоришь о шахматах. Шахматы - серьёзная игра с устоявшими правилами. "Патриотам" не удастся превратить их в "шашки Чапаева".
Какой, к черту "шах и мат британцам" (с)? Это очевидное жульничество...
Песков, говорящая голова вождя не далее как 3 апреля несла пургу, что Лондон должен извиниться перед Москвой по «делу Скрипаля».
У российского двуглавого орла шиза .... впрочем, запутинцы могут назвать это многоходовочкой, из разряда Путин всех переиграл. В прошлом холуи "патриоты" часто так пытались отбеливать своего вождя...
Но, как видим, напрасно. Как говорил сталинский подельник Хрущев о душегубе, "черного кобеля не отмоешь добела" (с)
speculyant 05 апреля 2018 | 09:02
haldey: ну да,пацаны перед фраерами не извиняются. Все в тему. Бандитскую.
nnnmmm 05 апреля 2018 | 08:39
Не иначе как для этого использовалась овсянка, сэр.
semper_fidelis 05 апреля 2018 | 08:40
Терезу Мэй и Борю Джонсона в аду ждёт отдельная программа. Их будут варить в кастрюле с гречневой кашей под звуки балалайки.
condor00 05 апреля 2018 | 08:40
А расследования похоже нет. Идёт заморачивание населения версиями и целенаправленными предположениями с одновременной оттяжкой времени, которая на руку только исполнителям.
protiv777 05 апреля 2018 | 08:41
А как же дверная ручка и распыленный газ в машине?
Решили на гречке все таки остановиться?
sg80g 05 апреля 2018 | 08:44
Надо срочно выяснить не работал ли в эотт день в той забегаловке некто Луговой. Прилетал же на один день какой то мужик из России.
И как то все увлеклись местом производство яда, и совершенно подзабыли про способ отравления. А место изготовления наверное спецслужбы по старым советским телефонным справочникам выяснили, найдя телефоны "ГосНИИЯдХимПром". Только впустую. Там сейчас выщевой рынок )))
Ждем-с все таки когда британские ученые "придут к умозаключенгию" как можно добавить у всех на виду БОВ в пищу или какой то предмет пользования и остаться живым. А полицай, который лишь потрогал потенциальных жмуров, потом лишь в коме денек повалялся )))
Изоврались британские лживые пидорасы (БЛП)
.
gvs 05 апреля 2018 | 08:45
Захарова же сказала ясно, что Скрипалей отравил "Новичком" отравил их собственный кот. )))
av_babich 05 апреля 2018 | 08:49
племянница конкретно выступила по ТВ :)))
ее надо срочно оформлять на работу в МИД
вот это будет танцевальный дуэт :)))
с Машей на пару
ivan127_4 05 апреля 2018 | 08:50
Интересно, ей в Англии Скрипалей то хоть покажут?
Меня многое удивляет в этой истории, но больше всего то, что их не показывают. Потом, сказали, что Юля очнулась, самостоятельно ест, пьёт, говорит... но при этом она ни разу не связалась с родственницей, это как? Нормальные люди обычно сразу просят установить контакт с родственниками, что бы их успокоить. Какие то дела поручить - например собаку в приюте проведать, которая в России осталась. А тут - гробовая тишина.
ansh 05 апреля 2018 | 09:01
ivan127_4: Ванюш, родственники бывают разные. Двоюродная сестренка Виктория, сидя в России, приготовила для них 800-метровую рыбу (мол, они могли рыбой могли отравится).
От некоторых родственников нужно держаться подальше.
ivan127_4 05 апреля 2018 | 09:25
ansh: От некоторых родственников нужно держаться подальше.
__________
А что, где то известно, что сёстры Юлия и Виктория Скрипали в ссоре? Или Вам приходится выдумывать эту несуществующую личную неприязнь, что бы хоть как то оправдать подозрительное поведение англичан?
ansh 05 апреля 2018 | 09:37
ivan127_4: О какой ссоре Вы говорите? Сами придумали? Какая личная неприязнь? С чего Вы взяли? Вы в своем уме?
В ПРИНЦИПЕ: У родственников могут быть распрекрасные отношения, но это не мешает кому-то плести интриги, особенно, если "Родина" попросит, или кто-то ложно поймёт её интересы, спутав Родину с начальником, как это делают "патриоты"... Вот от таких и нужно держаться подальше.
magna_tab 05 апреля 2018 | 08:53
путлеровские инфовойска включились вовсю, как в случае с МН-17, значит, британцы наступили на больную мозоль недофюрера, идут верным путём! А извиняться будет последний персонаж в Гааге, но это ему уже не поможет!
komar 05 апреля 2018 | 08:53
Не понял, как нервно-паралитический газ "засунули" в рыбу?)))
sg80g 05 апреля 2018 | 08:58
komar:
А как чекисты отравили всю рыбу фугу вокруг Японии? Вот так же..
nikwgs 05 апреля 2018 | 08:58
А полицейский, который тоже постадал, специально ходил в ту же харчевню доедать за ними?! Сколько врать может ТВ?!
ansh 05 апреля 2018 | 09:03
nikwgs: Виктория - "патриотическая" торпеда Путина.
tomar42 05 апреля 2018 | 09:01
Новости об отравлении Скрипалей похожи на гадание на кофейной гуще.
sasass 05 апреля 2018 | 09:11
Они рыбку фугу съели - самый ядовитый деликатес в мире - на это намекает двоюродная сестра Юлии по подсказке нашего МИДа....
viktorova 05 апреля 2018 | 09:23
Москва не может получить от Лондона информацию по делу Сергея Скрипаля//
Москва получает инвормацию от более надежного источника - Виктории Скрипаль.