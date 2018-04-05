Вашингтон готовится ввести санкции против нескольких российских олигархов
Вашингтон готовится ввести санкции против нескольких российских олигархов в ответ на предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США. Местные СМИ, Ссылаясь на источники, утверждют что в списке будут от трёх до шести предпринимателей имеющих связи с Владимиром Путиным. Газета Вашингтон Пост" также отмечает, что на Белый дом оказывают давление законодатели от Демократической и Республиканской партий, настаивая на том, что Дональд Трамп предпринял решительные действия против самого Владимира Путина.
Как ранее говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, с помощью «кремлёвского списка» Вашингтон пытается поссорить российского лидера с бизнес-элитой.
Комментарии15
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rena1960 05 апреля 2018 | 08:34
Ой,Вашингтон,пожалейте "Воронеж"...,опять будут материальные потери близких друзей Путина покрывать из бюджета РФ...
patrik05 05 апреля 2018 | 08:36
Как ранее говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, с помощью «кремлёвского списка» Вашингтон пытается поссорить российского лидера с бизнес-элитой...
Это американцев "пархоменки", "фон эггерты", "колесниковы"... инструктируют, мол, кремлёвская власть падёт, Путина убьют табакеркой, если допросить олигархов или заморозить их счета в банках. Короче, нужна "война элит".
neburzhui2 05 апреля 2018 | 08:40
Мировые воры "дубинку" не поделили :-))
putin_itogy 05 апреля 2018 | 08:48
patrik05: Ватаны, да вы не на "бритов" злитесь..
У вас проблема не в них..
Любую копните:
"Повышение НДФЛ и налоговый ад: россиянам грозят денежные проблемы".. И т.д.
Лучше думайте, как вам с судебными приставами договориться.
И за ипотеку дочери расплатиться...)))
Озабоченные вы мои! )) Шувалов за ваш кредит, вряд-ли не заплатит. ))) Ну прям так трогательно, единение населения и кооператива "ОЗЕРО"..
все в деревнях, ("Тупица, Сучкино, Бухалово, Лохово, Хреново") не спят ночами, смотрят, Шейнина и Бабаяна, переживают. ))..Модер- Я не матерюся, это РЕАЛЬНЫЕ НАЗВАНИЯ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ РОССИИ.
Всё население исключительно озабочено международной обстановкой, которую заваривает маленький Плешивый Фюрер, но у которого проблема - удержать власть и возможность вывозить наворованные деньги в Лондон..И там же занимать банковские кредиты для жирных котов, Костиных..
Но население переживает, сочувствует, своему "всенаселением" выбранному Вождю..
vezdehod 05 апреля 2018 | 09:18
Пусть они за это благодарят дорогого Владимира Владимировича, за "счастливую" участь.
varangian2011 05 апреля 2018 | 08:39
rena1960: Ну так чтобы покрыть, нужно опять воровать. А совсем незаметно воровать в наше время вряд ли получится, придется стать Героем очередного ролика господина ...... чьё имя в слух не называют.
hastings 05 апреля 2018 | 09:00
rena1960: если надо, все воронежцы последнюю крошку хлеба отдадут патриотам, но под Запад не прогнутся.
vasya_von_smetankin 05 апреля 2018 | 08:36
А в ответ нужно лишить возможности всех этих Масков и прочих Цукербергов учить своих детей в российских ВУЗ-ах и конфисковать их капиталы из российских банков!
nnnmmm 05 апреля 2018 | 08:37
Неужто у Золотого Жирафа Бруклин Нетс отберут, а мелкобриташки у Ромки Абрамовича Челси.
sim 05 апреля 2018 | 08:44
Обложили Пыню ))
putin2018 05 апреля 2018 | 08:46
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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
chapter_2 05 апреля 2018 | 08:46
Почему против нескольких, а не против всех из "кремлёвского списка" Госдепа?
yevilinho 05 апреля 2018 | 08:46
А что, в России бизнес-элита настолько вхожая в окружение господина Путина, что их можно "поссорить"? Если б я не был так уверен в кристальнейшей честности господина Путина, я бы уж тут подумал что это коррупция какая-то, ей богу.
kapitankolbaskin 05 апреля 2018 | 08:54
мы за наших олигархов встанем горой и сплотимся вокруг путина ,его озерных друзей и едросятии...
Уж что что ,а сплачиваться нам не прывыкать ...
ulagai 05 апреля 2018 | 08:56
Всей заворуйской кодле надо "отрезать чтоб не выросло" и "послать доктора",как говорил их вождь В.В. Путин.