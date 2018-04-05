Верховный суд Бразилии дал добро на заключение под стражу бывшего президента Луиса да Силву
Его обвиняют в получении взяток и злоупотреблении полномочиями. Бывший глава государства может провести в тюрьме 12 лет. Ранее у него отобрали паспорт, чтобы он не смог уехать из страны.
Комментарии1
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gibs 05 апреля 2018 | 08:31
Бразилия - вот он , еще один враг россии!!!!