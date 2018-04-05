Британские спецслужбы уверены,что установили место нахождения российской лаборатории, в которой был произведен Новичок
Британские спецслужбы уверены, что установили место нахождения секретной российской лаборатории, в которой было произведено нервнопаралитическое вещество «Новичок». Об этом пишет газета «Таймс», ссылаясь на информированные источники. Они, впрочем, не называют это место, отмечая, что о существовании лаборатории было известно давно.
От воздействия этого вещества пострадали в Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Москва требует от британской стороны предоставление доказательств причастности российской стороны к инциденту. Лондон говорит, что проводить совместное расследование Великобритания не будет.
Комментарии33
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glotov 05 апреля 2018 | 08:20
Говорить неправду - фуфло толкать.
patrik05 05 апреля 2018 | 08:22
Британские спецслужбы уверены,что установили место нахождения российской лаборатории, в которой был произведен Новичок...
Наверное британские кураторы говорят своим "пархоменкам" и "навальным" - мы горим, если не дадите адрес "химлаборатории", то вы обнародуем ваши платёжки. Давайте адрес, любой адрес, дайте хоть что-то.
proxxit 05 апреля 2018 | 08:24
patrik05:
Поехал как–то Василий Иваныч в Англию, опыт перенимать. Возвращается, встречает его Петька. А Василий Иваныч выходит из самолета весь в малиновом смокинге, за ним штук двадцать чемоданов несут, из багажного отсека 600–й "мерс" выгружают…
– Откуда столько денег, Василий Иваныч?!
– Да понимаешь, Петька, сели мы с ихними лордами в очко сыграть. Один и говорит: "очко!". я ему:
– Покажи! А он мне: "ну что вы, Василий Иванович, мы же тут все джентльмены!".
Вот тут мне карта и попёрла…
evgolius7 05 апреля 2018 | 08:31
И я знаю где лаборатория .
На кухне в Кремле.
Не даром , что там поваром работал Пригожин.
Он умеет состряпать дерьмо.
proxxit 05 апреля 2018 | 08:34
evgolius7:
Ты - старый вонючий педофил, больше подо мной не пиши. Как тебя, конченную мразь, насилующую собственную внучку земля ещё терпит?
putinku 05 апреля 2018 | 09:11
proxxit: педофил ты зачем всем о себе рассказываешь? Старый маразматик ты спалился.
putinku 05 апреля 2018 | 09:13
У холуев путинских пукан разорвало от того что доказано что Новичок в России произведен
rampa 05 апреля 2018 | 08:39
proxxit: ты зачем "Василия Ивановича" палишь?
bilrot 05 апреля 2018 | 09:03
proxxit: Анекдот : " От чего умерла Сара ? " " От рака " " Но это же была ее любимая поза !" А у В. И. " очко "? Известно , что гомосексуальная проституция доходна .
vezdehod 05 апреля 2018 | 09:25
Россию подвесили за яйца и теперь ей приходится еа них болтаться и визжать - За что?
ilich1971 05 апреля 2018 | 08:23
glotov: Об этом пишет газета «Таймс», ссылаясь на информированные источники. Они, впрочем, не называют это место, отмечая, что о существовании лаборатории было известно давно. .....главное, что это фуфло схавают британские и ЕСовские домохозяйки
sg80g 05 апреля 2018 | 08:26
ilich1971:
Уже назвали..
"местом производства «Новичка» в России может быть Ясенево на окраине Москвы... вероятно», там находятся секретные лаборатории Службы внешней разведки"
vasya_von_smetankin 05 апреля 2018 | 08:20
Наверняка, это хохляцкий Новичок, как и тот Бук, что с ихнего пятикилометрового НЛО детишек голландских на тот свет отправил.
Кто же ещё это может быть.
Или НАТО.
boseal 05 апреля 2018 | 08:24
О существовании лаборатории было известно давно ///
Но тем не менее британские спецслужбы не называют ее точного местонахождения, а говорят лишь о том, что лаборатория находится где-то в России. В Кремле конечно же она находится, господа джентльмены, а ключ к ней в яйце, а яйцо в багажнике "Нивы" где-то в Питере.
mjau 05 апреля 2018 | 08:52
boseal: Уже сказано -окраина Москвы. Следите за новостями.
sim 05 апреля 2018 | 08:55
mjau: Им методички не успевают подвозить. Техпроцессы в Лахте так и не отлажены.
boseal 05 апреля 2018 | 09:26
mjau: Раз так, то это конечно же все кардинально меняет. А на самом деле я бы на месте британцев придумал Сибирь, окраины Тобольска, ведь сочетание слов "секретная российская лаборатория в Сибири" вселяет страх и ужас в западного обывателя...
baran_provokator 05 апреля 2018 | 08:25
саксоанглы африканцев в свое время травили как тараканов, думают, все такие.
tks 05 апреля 2018 | 08:25
Отлично бритты нервы треплют негодяям!
protiv777 05 апреля 2018 | 08:26
"установили место нахождения российской лаборатории, в которой был произведен Новичок" Но мы об этом ни кому не расскажем.
Кстати с гречкой версия еще рабочая? Или после того как это вызвало хохму даже у самих англичан, решили отказаться?
sg80g 05 апреля 2018 | 08:32
protiv777:
Отказались? Жаль! Я все ждал когда Тереза-Горгона будет пачкой гречки в парламенте трясти..
polit_person 05 апреля 2018 | 08:39
protiv777: Конечно рабочая. Сейчас потянут неделю кота за хвост, что бы прогревать тему постепенно и назовут адрес какого-нибудь крупозавода под Рязанью.
av_babich 05 апреля 2018 | 08:29
ждем очередного танца Маши из МИДа :))))
ох будет плясать
proxxit 05 апреля 2018 | 08:32
av_babich:
Встретил я хoxла недавно
И задал ему вопрос:
Почему после майдана
В хате индевеет нос?
Кран горячий пылью тронут,
Горы мусора вокруг,
От платёжек люди стонут,
Заржавел крестьянский плуг,
Встали верфи и заводы,
Старики черны от слёз?
Что ж вы сделали, уроды?
Боже, что тут началось!
Он то плакал, то смеялся,
Проклиная мАскалей.
После по земле катался,
Пузыри дул из соплей.
Рожи корчил, выл про щеню,
Дули мне в лицо крутил.
Торговался за прощенье.
Прям, задёшево сулил.
Дальше в ход пошли угрозы
— Мол, весь мир за нас горой!
… Я утёр от смеха слезы,
Плюнул и пошёл домой
polit_person 05 апреля 2018 | 08:34
Мне интересно, этот Новичек это шотландский или ирландский виски? Крепко он забирает этих чудаков.
boseal 05 апреля 2018 | 09:33
polit_person: Хоть я и не любитель выше обозначенного Вами напитка, но знаю, что он скорее расслабляет - хотя конечно же зависит от дозы. А эти чудаки наоборот крайне агрессивны - пена изо рта так и летит на выступлениях в парламенте, поэтому подозреваю, что виной такого поведения и бескрайней фантазии являются вещи "по-забористей" виски.
andy66 05 апреля 2018 | 08:34
а точно не Воронеж? боязно как-то ))
ivan127_4 05 апреля 2018 | 08:45
Спецслужбы Великобритании считают, что достаточно ТОЧНО ОПРЕДЕЛИЛИ МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА нервно-паралитического вещества «Новичок», при помощи которого был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Об этом сообщает The Times со ссылкой на собеседников в правохранительных органах королевства.
Издание утверждает, что яд, использованный для атаки в Солсбери, БЫЛ ПРОИЗВЕДЁН В СЕКРЕТНОЙ РОССИЙСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ. ГДЕ ИМЕННО ОНА РАСПОЛОЖЕНА, НЕ УТОЧНЯЕТСЯ. Собеседник издания пояснил, что спецслужбы не готовы утверждать, что на 100% знают точное место расположения этой лаборатории, но степень их уверенности достаточно высока. (с)
_____________
Я тоже знаю откуда хакнули американские выборы - с секретного сервера в Ирландии. Где именно он находится я уточнять не буду. Я не готов утверждать, что на 100% знаю точное место расположения этого сервера, но степень моей уверенности достаточно высока.
zolingen 05 апреля 2018 | 08:49
Все тайное становится явным. Вот и до новичка докопались. В современном мире врать можно олько расчитывая на очень краткосрочный эффект, все равно правда вылезет. А учитывая репутацию,заслуженно заработанную в мире , врать становится вообще бессмысленным делом.
lena_spb 05 апреля 2018 | 09:01
Интересно получается... До сих пор неизвестен даже способ отравления - новые безумные версии чуть не каждый день. Химики говорят, что место производства не определили. А вот спецслужбы уже нашли адрес лаборатории. Просто чудеса
gregor 05 апреля 2018 | 09:02
Дважды два равно четыре .
Но Захарова требует доказательств , Лавров требует доказательств .
Путин и 88 % одобрямс ,требуют доказательств ....
Почитайте таблицу умножения ...им говорят ....
А мы не хОчим и требуем допуска к вашей таблице умножения .
Вы ка -ки и приезжаете к нам травить людей ,мы вас боимся .
Ну тогда и не приставайте с вашей таблицей умножения .
Нам начхать на все ваши Мировые таблицы умножения .
В России есть особая таблица умножения , только Российская ,которой пользуются 88% одобрямсов ,а там написано ,что дважды два равно 5 .
Мы такие ,мы особые . У нас поэтому и нет ни дорог ,ни друзей .
Не верите ? Спросите у классика ,он уже давно определил две вечные беды России .
york_boevoy 05 апреля 2018 | 09:09
Самым ярким и точным маркером того что кремль вновь попал в дерьмо, является невероятное беснование пропогандонов центральных каналов и истерика пригожинских троллей на сайтах . Серьезным же шагом Британии является это заявление спецслужб о том, что место производства яда определено. И эта информация для мирового сообщества бесспорна. Кремль захлебнувшись слюной продолжит вопить:"где ваши доказательства",но это имеет значение только для оболваненных идиотов ватного пространства.
bono747 05 апреля 2018 | 09:25
на это фуфло в России ведутся только 0,0001% картавых либерастов