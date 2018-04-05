Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении новую инициативу об ограничении свободы в интернете

Речь идет о законопроекте, который предусматривает блокировку ресурсов, содержащих информацию, «порочащую честь, достоинство и деловую репутацию».

Поправки в законы об информации и исполнительном производстве внесла группа депутатов-единороссов — в их числе некто Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Александр Грибов, — напоминает агентство «РИА «Новости». Предложенные изменения дают право Роскомнадзору блокировать сайты, чей контент был признан судом порочащим честь, достоинство и деловую репутацию, и чей владелец отказался добровольно удалять эти сведения. Предполагается, что постановление о блокировке доступа будет выносить судебный пристав-исполнитель.

Законопроект уже поддержал профильный комитет Госдумы. По словам источника RT в нижней палате парламента, при подготовке документа его авторы упоминали иск миллиардера Олега Дерипаске к Насте Рыбке и Алексу Лесли. Собеседники телеканала также упоминают о судебном противостоянии Игоря Сечина и «Новой газеты». Речь в публикации издания шла о яхте, которая предположительно была арендована женой президента «Роснефти».

Законопроект, как ожидается, может затронуть не только сайты средств массовой информации, но и социальные сети.