Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении новую инициативу об ограничении свободы в интернете
Речь идет о законопроекте, который предусматривает блокировку ресурсов, содержащих информацию, «порочащую честь, достоинство и деловую репутацию».
Поправки в законы об информации и исполнительном производстве внесла группа депутатов-единороссов — в их числе некто Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Александр Грибов, — напоминает агентство «РИА «Новости». Предложенные изменения дают право Роскомнадзору блокировать сайты, чей контент был признан судом порочащим честь, достоинство и деловую репутацию, и чей владелец отказался добровольно удалять эти сведения. Предполагается, что постановление о блокировке доступа будет выносить судебный пристав-исполнитель.
Законопроект уже поддержал профильный комитет Госдумы. По словам источника RT в нижней палате парламента, при подготовке документа его авторы упоминали иск миллиардера Олега Дерипаске к Насте Рыбке и Алексу Лесли. Собеседники телеканала также упоминают о судебном противостоянии Игоря Сечина и «Новой газеты». Речь в публикации издания шла о яхте, которая предположительно была арендована женой президента «Роснефти».
Законопроект, как ожидается, может затронуть не только сайты средств массовой информации, но и социальные сети.
Комментарии19
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nikitin43 05 апреля 2018 | 08:06
вован-опсирийский своих холуёв как колхозный мерин покрывает по всей расеи . типа в своём загоне .
chapter_2 05 апреля 2018 | 08:13
nikitin43: Ограничение свободы в интернете тормозит экономическое и социальное развитие России и потому - преступно.
proxxit 05 апреля 2018 | 08:27
chapter_2:
Сайты с Навальным- сисяном первыми заблокируют...
https://miss-tramell.livejournal.com/1331904.html
protvik 05 апреля 2018 | 08:43
chapter_2: Ограничение свободы в интернете возможно только при полном отключении от сети. А это не возможно, так как современный бизнес уже не сможет существовать без инета. Безмозглые депутаты еще надеются отделить мух от котлет, даже если и состряпают такой закон, то нет технического решения.
ha12raz 05 апреля 2018 | 08:09
Честь, достоинство и деловая репутация разумеется пидЕрасов.
Запрещается говорить, что этих качеств у них нет..
odobryam_s 05 апреля 2018 | 08:10
"Вам, сударь, платится по вашим же делам;
Вот вы не верили? Теперь не верят вам. "
Ж.Б. Мольер. "Тартюф".
j_partizan 05 апреля 2018 | 08:11
Похороны Свободы слова.
galina6837 05 апреля 2018 | 08:12
это теперь даже спортивные соревнования освещать запретят ?
rosta 05 апреля 2018 | 08:16
Не. Окурок, не поможет. Ну , может только чуть оттянет твой бесславный конец
vlad_kondrat_2 05 апреля 2018 | 08:20
Ну если Дума взялась за свободу, сажать начнут просто тупо за выход в интернет. Нужно ожидать худшего, самого худшего.
yevilinho 05 апреля 2018 | 08:20
Сижу сейчас и вспоминаю когда я в последний раз посещал вэбсайт который НЕ порочил бы чью-то честь, достоинство и деловую репутацию.
Весело будет.
ac_dc 05 апреля 2018 | 08:30
yevilinho:
Об чией репутации озаботились - понятно.
Я, к примеру , за свою спокоен
garykiriakos 05 апреля 2018 | 08:25
Че-бур-нет！А лучше сразу КНДР！
ivan127_4 05 апреля 2018 | 09:20
garykiriakos: Че-бур-нет！
________
"......Мы в чебурашке, Тарас. Мы все уже несколько лет в ЧЕБУРАШКЕ.
- В чебурашке? — растерянно спросил Тарас.
- Да. Если помнишь, в 2014 году ходили слухи, что русские разрабатывают сеть «ЧЕБУРАШКА», взамен обычного интернета.
- Что-то было такое,— сказал Тарас.
- Насчёт замены интернета — это деза была. Никакой замены не планировалось. Кацапы разрабатывали эту сеть только для трансляции на территорию Украины. И несколько лет назад они её запустили.
- Для чего?
- Ресурсы, Тарас. Всё как обычно. Деньги и земли. Убить всех украинцев русские, хоть и очень хотели, не могли — возмутилось бы мировое сообщество. Поэтому они пошли другим путём — нас всех переместили в ЧЕБУРАШКУ. Наши реальные тела лежат в колбах с физраствором на гигантских складах где-то в Запорожье. А кацапы в это время добывают на Донбасе наш уголь и засеивают гнилой ботвой наш чернозём.
Тарас молчал.
- Сомневаешься? — сказал Махмет,— А вот ты, допустим, никогда не задумывался почему мы, украинские патриоты, в Киеве только по-русски говорим? Вижу, что задумывался. А это оттого, Тарас, что интерфейс у ЧЕБУРАШКИ — русский. Я тебе ещё много примеров могу привести, да смысла нет.
....- Но что же делать, Махмет? С этим всем можно же что-то сделать?
- Странный вопрос. Не ожидал, честное слово. Ты правда не знаешь что делать?
- Не знаю,— сказал Гринюк.
- Надо собирать майдан, Тарас. Настало время собирать новый майдан.
...
Тарас стиснул кулаки и решительно прошептал: чебурашку геть!" (с)
mwxp 05 апреля 2018 | 08:28
Начало конца...
mamiluk 05 апреля 2018 | 08:31
Путинский режим не успокоится до тех пор пока не закроет весь интернет....и не сделает из него еще один большой телевизор.
poster6996 05 апреля 2018 | 08:37
Да совсем отрубите интернет и всё. Дебилы тупорылые эти думцы.
bokarev_aleks 05 апреля 2018 | 08:38
От нашей Думы другого ни чего и не ждут.Единственно,что они могут это запрещать.
ivan127_4 05 апреля 2018 | 09:01
Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении новую инициативу об ограничении свободы в интернете
Речь идет о законопроекте, который предусматривает блокировку ресурсов, содержащих информацию, «порочащую честь, достоинство и деловую репутацию».
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Наконец то либералы дали определение тому, что они считают свободой в интернете: безнаказанно порочить честь, достоинство и деловую репутацию - вот что для них означает свобода в интернете.