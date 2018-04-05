Крупные российские предприниматели стали фигурантами расследования о вмешательстве Москвы в выборы президента США
По данным прессы, команда спецпрокурора Роберта Мюллера приступила к изучению пожертвований на кампанию Дональда Трампа.
Имена не указаны, но известно, что их, по меньшей мере, трое. CNN называет их олигархами. Двое недавно побывали в штатах. Одного из них допрашивали сразу же, как его частный самолет приземлился в аэропорту Нью-Йорка. Представителей американских властей также интересовало содержимое электронных устройств этого состоятельного россиянина, добавляет телеканал. Со вторым просто беседовали, когда он приезжал в штаты. Третий в Америке не был в последнее время, но команда Мюллера подготовила некий неофициальный запрос с просьбой встретиться с сотрудниками американских правоохранительных органов и предоставить некоторые документы.
Официально следствие эту информацию не комментирует. Собеседники CNN поясняют, что, по всей видимости, у тех, кто занимается т.н. «российским расследованием» теперь есть доказательства причастности россиян к финансированию кампании нынешнего главы Белого дома. По законам США, иностранцам запрещено спонсировать тех политиков, которые участвуют в американских выборах.
Вашингтон, по сведениям агентства Reuters,, уже сегодня может объявить о новых санкциях в отношении бизнесменов, близких к президенту России Владимиру Путину. Как пишет The Washington Post, в список войдут минимум шесть предпринимателей из т.н. «кремлевского доклада».
Комментарии1
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ivar1964 05 апреля 2018 | 08:04
Сейчас все эти олигархи станут невыездными. Вернее, царенок запретит им выезжать. Чтобы не брякнули лишнего.