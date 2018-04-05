Средней российской семье из трёх человек для нормального уровня жизни нужны примерно 75 тысяч рублей в месяц
Средней российской семье из трёх человек для нормального уровня жизни нужны примерно 75 тысяч рублей в месяц, говорят социологи. Опрос провёл исследовательский холдинг Ромир. Каждая пять семья сообщила, что способна нормально прожить при семейном бюджете от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. Две трети опрошенных считают, что семье нужны от 45 до 120 тысяч рублей ежемесячно, сообщает агентство РИА Новости. Авторы исследования отмечают, что жители мегаполисов традиционно сообщали о более высоких материальных требованиях по сравнению с жителями небольших городов.
Комментарии14
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piter_ug 05 апреля 2018 | 07:52
//исследовательский холдинг Ромир.//
Не верю!
Поручите опрос левадийцам-вциомцам, и окажется, что и лебеды вполне хватит по жизни.
proxxit 05 апреля 2018 | 07:55
piter_ug:
+100
Не для того Великий демократ Борис Николаевич Ельцин загонял нечаянно отвязавшееся в 1917-м вонючее быдло в стойло, что бы платить ему по 75 тысяч.
kryymsdyk 05 апреля 2018 | 08:00
proxxit: А уж Хан Батый так и вообще...
skvorec 05 апреля 2018 | 08:05
kryymsdyk: Батый никого никуда не загонял, а брал вполне законную государственную десятину. Только Рязань, да провинциальный Козельск решили, что они "большего достойны"....
serjo1977 05 апреля 2018 | 08:03
proxxit: Это точно! Прикинь, как тебе придётся измучить твою многострадальную попу, чтобы при вашем тарифе 11.80 75000 заработать? Даже если ты пёрнешь что-то в ответ на мою реплику, это будет всего лишь 23.60, и до 75000 будет ещё ОЧЕНЬ далеко...
eternity88 05 апреля 2018 | 08:05
proxxit: да, наш пенсионер-трансвестит прав как никогда - именно Ельцин и превращал народ в бесправный деградирующий плебс, а вот с 17-го по 91-ый народ-то совецкий жировал ударно, аж морды лопались, и особенно в годы продразверстки, после пирровой победы 45-го, многократно вводившихся карточек на продовольствие и по лагерям...
vasyakirin 05 апреля 2018 | 07:52
20 тысяч на троих?
Возможно, только в лесу, при этом врезавшись в газовую трубу и накинув провода на ЛЭП....
aleksandr39 05 апреля 2018 | 07:54
Опять врут западные СМИ ,российской семье с избытком хватает 9456 рублей в месяц на троих человек ,они кушают лапшу на ушах которую им вешает " великий вождь " который обещает построить коммунизм в России к 2050 году .
elenalipa 05 апреля 2018 | 07:54
Это неправда.
sasass 05 апреля 2018 | 07:55
Видимо планируют очередной грабеж населения...
ihtamnet 05 апреля 2018 | 07:58
Народ приучили жить в бедности и сумма в 100 тысяч у многих вызывает панику. Личный опыт.
kryymsdyk 05 апреля 2018 | 08:01
ihtamnet: многие 100 тысяч и в руках не держали.
petrovich_spb 05 апреля 2018 | 08:00
Что немцу "кирпич", то русскому "мигающий зеленый" (с).
Для справки: в германии порог бедности — 62 тыс в рублях на человека.
petrovitchcolyan 05 апреля 2018 | 08:04
А в СССР и на 200 руб в месяц жили прекрасно и все было , и отпуска и море и больницы бесплатные.