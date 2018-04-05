Средней российской семье из трёх человек для нормального уровня жизни нужны примерно 75 тысяч рублей в месяц, говорят социологи. Опрос провёл исследовательский холдинг Ромир. Каждая пять семья сообщила, что способна нормально прожить при семейном бюджете от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. Две трети опрошенных считают, что семье нужны от 45 до 120 тысяч рублей ежемесячно, сообщает агентство РИА Новости. Авторы исследования отмечают, что жители мегаполисов традиционно сообщали о более высоких материальных требованиях по сравнению с жителями небольших городов.