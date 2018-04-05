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07:45, 05 апреля 2018

Президент США теперь не намерен торопиться с выводом войск из Сирии

Президент США теперь не намерен торопиться с выводом войск из Сирии. Как сообщает ВВС, Дональд Трамп прислушался к своим советникам. Они убедили его в том, что террористическая группировка «Исламское государство» (запрещённая в России) в республике может перераспределить свои силы и активизироваться. Как уточнил источник телеканала NBC, Дональд Трамп был, мягко говоря, не очень рад рекомендациям, но согласился оставить войска в Сирии на неопределённый срок.

На прошлой неделе американский президент сообщил, что Соединённые штаты скоро выйдут из Сирии. Конкретных сроков он не назвал.

Комментарии

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patrik05 05 апреля 2018 | 07:51

Президент США теперь не намерен торопиться с выводом войск из Сирии. Как сообщает ВВС, Дональд Трамп прислушался к своим советникам...

Слабохарактерный.

opiatnovyi63 05 апреля 2018 | 07:54

patrik05: НашемуУсё опять ножичек в спину?Или ниже?

patrik05 05 апреля 2018 | 07:56

opiatnovyi63:

А ваш "всё", это говносос Алёшка Навальный?

igorrrpadlowitchs 05 апреля 2018 | 07:55

patrik05: один раз мир спокойно смотрел , как сталин с гитлером делили Польшу . Теперь три ничтожества из Турции ,Ирана и рашки решили раздербанить Сирию, прекрываясь разговорами о неделимости её- так вот хрен им!

kotvinder2 05 апреля 2018 | 08:01

igorrrpadlowitchs: Пиндосы в Сирии уже мало что решают. По вредности только решили сидеть там.

patrik05 05 апреля 2018 | 08:01

igorrrpadlowitchs:

"Хрен им" - это кто сказал, ты или Дональд Трамп, который хочет признать сирийский Курдистан?

luger_max_otto 05 апреля 2018 | 08:04

Пока насчет дербана непонятно, но пока Россия неслабо башляет за обещания участия в дербане.

armeec 05 апреля 2018 | 07:52

заставим

igorrrpadlowitchs 05 апреля 2018 | 07:57

armeec: вы сначала заставьте своёго кота, чтобы он вам в тарелку не гадил, а уж потом будете США заставлять!

sasass 05 апреля 2018 | 07:57

Видимо понял , чтобы страной управлять недостаточно собственных мозгов...

sg80g 05 апреля 2018 | 07:59

Сейчас пушистые хомяпедики дружно поднимут визг в защиту своего хозяина. Примерно такой же как про "Российские войска на Донбассе". А вот простой воспрос, если янкелям можно вводить войска на терриотрию чужой страны, то почему нельзя России??? Они так повстанцам помогают? Ну и в чем разница? )))))
Пидары лживые. И ваши заокеанские хозяева тоже..

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