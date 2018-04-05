Суд в Бразилии разрешил арестовать Лулу да Силву для исполнения обвинительного приговора

Федеральный верховный суд (ФВС) Бразилии, который является высшей судебной инстанцией крупнейшей южноамериканской страны, разрешил в ночь на четверг поместить экс-президента республики Луиса Инасиу Лулу да Силву в тюрьму для исполнения обвинительного приговора по делу о коррупции.



Вердикт означает, что Лула да Силва может быть отправлен в тюрьму уже в ближайшее время. Однако сначала судья первой инстанции должен получить его дело из вышестоящих инстанций и выписать соответствующий ордер. Этот процесс может занять от нескольких

часов до нескольких дней. Ранее бывший глава государства заявил, что не намерен покидать страну, чтобы просить политического убежища.