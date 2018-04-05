Компания Cambridge Analytica могла собрать сведения о гораздо большем количестве пользователей Facebook, чем считалось
Компания Cambridge Analytica могла собрать сведения о гораздо большем количестве пользователей Facebook, чем считалось ранее. В её распоряжении, вероятно, оказались данные 87 миллионов человек, заявил главный технический директор соцсети Майк Шропфер. Ранее сообщалось, что утечка данных затронула 50 миллионов пользователей, в основном жителей США. Считается, что Cambridge Analytica собирала информацию для использования в политической рекламе.
Комментарии1
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komandarm___68 05 апреля 2018 | 07:42
Ай-яй-яй, а как же права человечка? ))