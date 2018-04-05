В Тюмени произошёл крупный пожар в магазине детских товаров «RichFamily»

Огонь охватил три тысячи квадратных метров – всю площадь торгового объекта. Пожар произошёл в первом часу ночи, спустя полтора часа его удалось локализовать, сообщает агентство ТАСС. К утру завершились основные работы, сейчас идёт проливка конструкций.

В здании не было посетителей. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.