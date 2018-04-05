В Тюмени произошёл крупный пожар в магазине детских товаров «RichFamily»
Огонь охватил три тысячи квадратных метров – всю площадь торгового объекта. Пожар произошёл в первом часу ночи, спустя полтора часа его удалось локализовать, сообщает агентство ТАСС. К утру завершились основные работы, сейчас идёт проливка конструкций.
В здании не было посетителей. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Комментарии7
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proxxit 05 апреля 2018 | 07:40
Навальнята, вдохновлённые отставкой Тулеева, не успокоятся, пока не сожгут заявленные ими 300-400 детишек.
shmuel63 05 апреля 2018 | 07:42
proxxit: Путаете. 300-400 детишек - это сожженые вашей властью в Беслане.
proxxit 05 апреля 2018 | 07:48
shmuel63:
В Беслане жгли?
Жгли, как евреи из юденратов жгли еврейских детишек в Освенциме?
У Вас есть какие то секретные документы насчёт этого?
Нда-с... Не зря дневники Геббельса обнаружились в нацистском Израиле.
tchizik 05 апреля 2018 | 07:42
proxxit: дебильный коммент
world_nail 05 апреля 2018 | 07:45
При Кутузове только Маскву сожгли, при Окурке хотят всю Россию сжечь
ivar1964 05 апреля 2018 | 07:55
Это эпидемия! Распространяется путем "Единой России".
sasass 05 апреля 2018 | 07:59
Ощущение такое , что телефонные террористы переключились на пожары....