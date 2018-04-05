Это показал опрос, проведённый Левада-центром в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Более 80% опрошенных ответили, что знают об этом деле. Менее 10% считают обоснованными утверждения о причастности к отравлению России. Порядка 30% опрошенных считают обвинения скорее необоснованными и около 40% совершенно необоснованными.