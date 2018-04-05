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07:30, 05 апреля 2018

Половина россиян – 51% — плохо относятся к Великобритании

Это показал опрос, проведённый Левада-центром в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Более 80% опрошенных ответили, что знают об этом деле. Менее 10% считают обоснованными утверждения о причастности к отравлению России. Порядка 30% опрошенных считают обвинения скорее необоснованными и около 40% совершенно необоснованными.

Комментарии

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glotov 05 апреля 2018 | 07:37

К Шекспиру отношусь хорошо, а к сочинителям липовых дел о российском следе - плохо.

aleksandr39 05 апреля 2018 | 07:57

glotov: А как же ТРИ дочери Сережки Железняка живущие в Лондоне ?

nnnmmm 05 апреля 2018 | 07:59

glotov: достаточно Шекспира почитать, чтобы понять, что мелкобриташки просто дока всегда были с помощью всяких ядов отправлять, всключая своих близких, к праотцам.

aleksandr39 05 апреля 2018 | 08:00

glotov: Так вот почему дети и внуки депутатов ГОСДУРЫ так любят жить в Англии .

proxxit 05 апреля 2018 | 07:38



Британия прекрасна тем, что после ядерного удара выживший облучённый биоматериал не будет расползаться по планете.

mwxp 05 апреля 2018 | 07:55

proxxit: Деточка, немедленно беги к микро хирургу. Пусть он тебе хоть палку в пустую голову вставит, что ли...

proxxit 05 апреля 2018 | 08:00

mwxp:

Вовик, Ваша тяга к вставлению в человеческое тело палок примитивна и уныла... Вас, туповатых деревенских любителей напяливать ваши старые вонючие сфинктеры на черен от БСЛ 10, неприлично уже много.

nf5096004 05 апреля 2018 | 08:02

mwxp: ей уже ничего не поможет.

piter_ug 05 апреля 2018 | 07:39

//плохо относятся к Великобритании...//

Но мечтают туда попасть.
Есть некоторая вероятность, что опрашиваемыми Гражданами были бомжи с Трёх вокзалов.)

putin_itogy 05 апреля 2018 | 07:40

Да срать она на вас хотела...)) Она Великобритания!
А ты кто, Вася..?
Быдло думает, что о них где-то постоянно думают..))

rena1960 05 апреля 2018 | 07:45

...51%...,дальше своего райцентра не выезжали...,потому как денег на билет нет...

(комментарий скрыт)

vlabumur 05 апреля 2018 | 07:46

Вот пишет наша пресса;
Директор химической лаборатории в Портон-Даун Гэри Эйткенхед в эфире телеканала SkyNews заявил, что исследователи не смогли доказать, что вещество, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, российского происхождения.

А вот английская:
Mr Aitkenhead added: "It is our job to provide the scientific evidence of what this particular nerve agent is, we identified that it is from this particular family and that it is a military grade, but it is not our job to say where it was manufactured."


"Наша задача - привести доказательства того, что это нервно-паралитическое вещество, установить его тип и военное назначение. Но говорить где оно изготовлено - не наша задача."

"кто имеет уши слышать, да слышит!"

nf5096004 05 апреля 2018 | 08:05

vlabumur: они слышат только то, что хотят слышать.

trans 05 апреля 2018 | 07:48

Да чего с ватников взять. Они и разворовывание страны путинской шоблой одобряют.

ansata 05 апреля 2018 | 07:50

А вы спросите, к кому россияне относятся хорошо.

(комментарий скрыт)

fessgray 05 апреля 2018 | 07:51

ну, правильно ... он же представляют цивилизованный мир, богатство, благоустройство ... нам варварам это чуждо.
В Лондоне была проблема связанная с слишком большой ЗП ... зашумленность самолетами была, так как каждые выходные лондонцы летали отдыхать на море ... и дети стали толстеть так как слишком много на карманные расходы им давали и они объедались вредной едой ...

А мы плохо к ним относимся! Да я бы душу продал за гражданство UK Дауны-патриоты, поймите, что неважно на каком языке гвоорит хозяин, главное соклько он платит, какую инфраструктуру предоставляет, сколько работы дает, какие накзаания применяет.

Патриотизм - это атавизм. Давно пора относится к своему гражданству как к трудовым отношениям.

kotvinder2 05 апреля 2018 | 07:55

fessgray: Хохлотролль, ползи к своему хозяину! Тебе собаке без никак!

kotvinder2 05 апреля 2018 | 07:58

fessgray: kotvinder2: Без хозяина никак!

danmestari 05 апреля 2018 | 07:53

А завтра те же 51% начнут ее любить неземной любовью, если начальство прикажет. Вот замирится путен с Мэй, и гордые россияне воспылают к туманному Альбиону нечеловеческой страстью. Как царь велит, так и будет. Прикажет ненавидеть - ненавидим, велит любить - любим до потери пульса.

ex_ex 05 апреля 2018 | 07:54

Если посмотреть более детально материал Левады, там есть сравнение с прошлыми годами, и видно, что до 2014 года отношение и к Англии, и к другим зарубежным странам у населения РФ было положительным. Ну а после 2014, когда включилась боевая пропаганда из телевизера и прочих утюгов, все быстро изменилось. Теперь же ощутимая часть населения РФ - просто группа управляемых и внушаемых людей, что им вобьют в голову, то они и будут говорить.

sg80g 05 апреля 2018 | 07:55

Лживые британские ублюдки сначала пытались связать отравление с фентанилом. Но потом кто то подсказал что тогда вообще их на смех поднимут и тут появился мифический Новичок.
Вот что Радио Свобода писело сразу после проишествия:
"Вещество, которым, предположительно, отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, использовали во время штурма захваченного террористами театрального центра на Дубровке в 2002 году, выяснило Радио Свобода. Речь идет о сильнодействующем синтетическом наркотике фентанил, действие которого значительно сильнее действия героина."
Кто этим ублюдкам поверит, особенно после отго как не так давно не какой от сраный журналист, а Высокосранный премьер Тони Блэр попался на вранье про ОМП в Ираке и жалобно блэял что "ошибочка вышла"
Когда сТервоза Мэй выйдет на пенсию, она тоже плакаться начнет что "Со скрипалями как то неудобно получилось.."

davi__koloradov 05 апреля 2018 | 07:56

70% населения Великобритании на рашку нас-рать, остальные 30% не знают где рашка.

kazlevich1949 05 апреля 2018 | 07:58

Кто о чём, а шелудивый и в этом вопросе о бане: когда сегодня задают такой вопрос о моём отношении живущего сегодня в России скажем к США, Британии, то честно говоря сразу вспоминаются ещё школьные больные прививки в медпункте... я таки думаю старшее поколение помнят ещё то своё чувство, когда испуганный толкаешься под дверью этого кабинета, а потом пару дней и температура и эта боль под лопаткой? Просто держите у себя на заднем уме через призму учебника биологии таки и что такое через Образ и Подобие Создателя в нашей Цивилизации США, Британия с их одной двумя функциями в нашей цивилизации... и что такое Россия уже с 300 ми функциями в ней. Когда работаешь посудомойкой в ресторане таки тоже в душе ругаетесь: всё из посуды жрут и жрут и гадят и гадят... Ну, такая уж доля России в этом, пардон, "ливере" Создателя... "Вы ребята дворяне - Запад нам поможет, полнейшая тайна вкладов, союз меча и этого, как его орала"!

compare 05 апреля 2018 | 08:00

"леваденок" решил показать,что он "исправился"...)

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