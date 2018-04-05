Половина россиян – 51% — плохо относятся к Великобритании
Это показал опрос, проведённый Левада-центром в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Более 80% опрошенных ответили, что знают об этом деле. Менее 10% считают обоснованными утверждения о причастности к отравлению России. Порядка 30% опрошенных считают обвинения скорее необоснованными и около 40% совершенно необоснованными.
Комментарии24
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glotov 05 апреля 2018 | 07:37
К Шекспиру отношусь хорошо, а к сочинителям липовых дел о российском следе - плохо.
aleksandr39 05 апреля 2018 | 07:57
glotov: А как же ТРИ дочери Сережки Железняка живущие в Лондоне ?
nnnmmm 05 апреля 2018 | 07:59
glotov: достаточно Шекспира почитать, чтобы понять, что мелкобриташки просто дока всегда были с помощью всяких ядов отправлять, всключая своих близких, к праотцам.
aleksandr39 05 апреля 2018 | 08:00
glotov: Так вот почему дети и внуки депутатов ГОСДУРЫ так любят жить в Англии .
proxxit 05 апреля 2018 | 07:38
Британия прекрасна тем, что после ядерного удара выживший облучённый биоматериал не будет расползаться по планете.
mwxp 05 апреля 2018 | 07:55
proxxit: Деточка, немедленно беги к микро хирургу. Пусть он тебе хоть палку в пустую голову вставит, что ли...
proxxit 05 апреля 2018 | 08:00
mwxp:
Вовик, Ваша тяга к вставлению в человеческое тело палок примитивна и уныла... Вас, туповатых деревенских любителей напяливать ваши старые вонючие сфинктеры на черен от БСЛ 10, неприлично уже много.
nf5096004 05 апреля 2018 | 08:02
mwxp: ей уже ничего не поможет.
piter_ug 05 апреля 2018 | 07:39
//плохо относятся к Великобритании...//
Но мечтают туда попасть.
Есть некоторая вероятность, что опрашиваемыми Гражданами были бомжи с Трёх вокзалов.)
putin_itogy 05 апреля 2018 | 07:40
Да срать она на вас хотела...)) Она Великобритания!
А ты кто, Вася..?
Быдло думает, что о них где-то постоянно думают..))
rena1960 05 апреля 2018 | 07:45
...51%...,дальше своего райцентра не выезжали...,потому как денег на билет нет...
vlabumur 05 апреля 2018 | 07:46
Вот пишет наша пресса;
Директор химической лаборатории в Портон-Даун Гэри Эйткенхед в эфире телеканала SkyNews заявил, что исследователи не смогли доказать, что вещество, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, российского происхождения.
А вот английская:
Mr Aitkenhead added: "It is our job to provide the scientific evidence of what this particular nerve agent is, we identified that it is from this particular family and that it is a military grade, but it is not our job to say where it was manufactured."
"Наша задача - привести доказательства того, что это нервно-паралитическое вещество, установить его тип и военное назначение. Но говорить где оно изготовлено - не наша задача."
"кто имеет уши слышать, да слышит!"
nf5096004 05 апреля 2018 | 08:05
vlabumur: они слышат только то, что хотят слышать.
trans 05 апреля 2018 | 07:48
Да чего с ватников взять. Они и разворовывание страны путинской шоблой одобряют.
ansata 05 апреля 2018 | 07:50
А вы спросите, к кому россияне относятся хорошо.
fessgray 05 апреля 2018 | 07:51
ну, правильно ... он же представляют цивилизованный мир, богатство, благоустройство ... нам варварам это чуждо.
В Лондоне была проблема связанная с слишком большой ЗП ... зашумленность самолетами была, так как каждые выходные лондонцы летали отдыхать на море ... и дети стали толстеть так как слишком много на карманные расходы им давали и они объедались вредной едой ...
А мы плохо к ним относимся! Да я бы душу продал за гражданство UK Дауны-патриоты, поймите, что неважно на каком языке гвоорит хозяин, главное соклько он платит, какую инфраструктуру предоставляет, сколько работы дает, какие накзаания применяет.
Патриотизм - это атавизм. Давно пора относится к своему гражданству как к трудовым отношениям.
kotvinder2 05 апреля 2018 | 07:55
fessgray: Хохлотролль, ползи к своему хозяину! Тебе собаке без никак!
kotvinder2 05 апреля 2018 | 07:58
fessgray: kotvinder2: Без хозяина никак!
danmestari 05 апреля 2018 | 07:53
А завтра те же 51% начнут ее любить неземной любовью, если начальство прикажет. Вот замирится путен с Мэй, и гордые россияне воспылают к туманному Альбиону нечеловеческой страстью. Как царь велит, так и будет. Прикажет ненавидеть - ненавидим, велит любить - любим до потери пульса.
ex_ex 05 апреля 2018 | 07:54
Если посмотреть более детально материал Левады, там есть сравнение с прошлыми годами, и видно, что до 2014 года отношение и к Англии, и к другим зарубежным странам у населения РФ было положительным. Ну а после 2014, когда включилась боевая пропаганда из телевизера и прочих утюгов, все быстро изменилось. Теперь же ощутимая часть населения РФ - просто группа управляемых и внушаемых людей, что им вобьют в голову, то они и будут говорить.
sg80g 05 апреля 2018 | 07:55
Лживые британские ублюдки сначала пытались связать отравление с фентанилом. Но потом кто то подсказал что тогда вообще их на смех поднимут и тут появился мифический Новичок.
Вот что Радио Свобода писело сразу после проишествия:
"Вещество, которым, предположительно, отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, использовали во время штурма захваченного террористами театрального центра на Дубровке в 2002 году, выяснило Радио Свобода. Речь идет о сильнодействующем синтетическом наркотике фентанил, действие которого значительно сильнее действия героина."
Кто этим ублюдкам поверит, особенно после отго как не так давно не какой от сраный журналист, а Высокосранный премьер Тони Блэр попался на вранье про ОМП в Ираке и жалобно блэял что "ошибочка вышла"
Когда сТервоза Мэй выйдет на пенсию, она тоже плакаться начнет что "Со скрипалями как то неудобно получилось.."
davi__koloradov 05 апреля 2018 | 07:56
70% населения Великобритании на рашку нас-рать, остальные 30% не знают где рашка.
kazlevich1949 05 апреля 2018 | 07:58
Кто о чём, а шелудивый и в этом вопросе о бане: когда сегодня задают такой вопрос о моём отношении живущего сегодня в России скажем к США, Британии, то честно говоря сразу вспоминаются ещё школьные больные прививки в медпункте... я таки думаю старшее поколение помнят ещё то своё чувство, когда испуганный толкаешься под дверью этого кабинета, а потом пару дней и температура и эта боль под лопаткой? Просто держите у себя на заднем уме через призму учебника биологии таки и что такое через Образ и Подобие Создателя в нашей Цивилизации США, Британия с их одной двумя функциями в нашей цивилизации... и что такое Россия уже с 300 ми функциями в ней. Когда работаешь посудомойкой в ресторане таки тоже в душе ругаетесь: всё из посуды жрут и жрут и гадят и гадят... Ну, такая уж доля России в этом, пардон, "ливере" Создателя... "Вы ребята дворяне - Запад нам поможет, полнейшая тайна вкладов, союз меча и этого, как его орала"!
compare 05 апреля 2018 | 08:00
"леваденок" решил показать,что он "исправился"...)