Вашингтон может уже сегодня ввести санкции против российских олигархов из-за вмешательства Москвы в выборы США
Вашингтон может уже сегодня ввести санкции против российских олигархов из-за вмешательства Москвы в выборы США. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Рейтер. Белый дом и Минфин США пока не подтвердили информацию. Как уточняет агентство, меры могут затронуть олигархов, близких к российскому руководству.
Комментарии9
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proxxit 05 апреля 2018 | 07:42
Трампушка, введи уже им, причем на всю длину.
igorrrpadlowitchs 05 апреля 2018 | 08:01
proxxit: точно, как в анкдоте совковом: я не знаю, кто такая Хунта и кто такая Чиля, но если вы завтра не отпустите Луиса с карнавала, то я завтра хрен выйду на работу! Так и эти россияне 51% даже на карте не покажут, где эта Великобритания!
stalin_vsegda_zhiv 05 апреля 2018 | 07:46
Раззвонят, по ушам проедут, а в итоговом санкционном списке мы наверняка опять увидим всего каких-нибудь полтора олигарха, которых и олигархами-то можно назвать с большой натяжкой. Госдеп США в вопросе антироссийских санкций уже давно превратился в пустых балаболов. Ждешь-ждешь от них, а в результате действительно - "одни сопли, размазанные по бумаге", как однажды выражался всем хорошо известный в нашей стране персонаж.
ensebeo 05 апреля 2018 | 08:00
stalin_vsegda_zhiv: а ты шомполов на конюшне ждешь по привычке?
vitaminoz 05 апреля 2018 | 08:03
ensebeo: да не он ждет, а царские дружки, дурачок)
tag188 05 апреля 2018 | 07:47
Как уточняет агентство, меры могут затронуть олигархов, близких к российскому руководству.
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Вы это... держитесь там!!! Хорошего настроения!
Ведь санкции нам только на пользу! Сам главный руководитель так говорил!
piter_ug 05 апреля 2018 | 07:50
Олигархисты в метро не ездят, но объявление будет почти как в метро: «Осторожно, Америка закрывается!»
ostapbey 05 апреля 2018 | 08:02
piter_ug: следующая станция ГААГА!!
даже.
sasass 05 апреля 2018 | 08:05
Рыбка , видимо , все рассказала пиндосам про яхту , олигарха , крупного чиновника и навального....