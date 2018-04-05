Вашингтон может уже сегодня ввести санкции против российских олигархов из-за вмешательства Москвы в выборы США. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Рейтер. Белый дом и Минфин США пока не подтвердили информацию. Как уточняет агентство, меры могут затронуть олигархов, близких к российскому руководству.