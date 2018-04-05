В США спецпрокурор Роберт Мюллер, по данным источников, начал допрашивать российских олигархов
У одного бизнесмена проверили электронные устройства, когда его частный самолёт приземлился в Нью-Йорке. О втором известно только то, что его остановили во время недавней поездки в США. Третьему, который в последнее время не появлялся в Соединённых штатах, направили запрос о беседе. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.
Имена олигархов не называются. Во всех трёх случаях команду прокурора, которая расследует вмешательство Москвы в американские выборы, интересовал один и тот же вопрос – не занимались ли состоятельные россияне прямо или косвенно финансированием предвыборной кампании Дональда Трампа.
Комментарии5
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ansh 05 апреля 2018 | 07:38
"Патриоты", пригожинцы! Все на защиту российских воров! Ваших бьют!
patrik05 05 апреля 2018 | 07:43
Не занимались ли состоятельные россияне прямо или косвенно финансированием предвыборной кампании Дональда Трампа...
И что там такого, даже если бы финансировали? У нас все поджидованные политики получают деньги из-за рубежа,в частности из Госдепартамента США и ничего страшного не происходит, просто никто за них не голосует.
igorrrpadlowitchs 05 апреля 2018 | 07:51
ansh: начинают брать за причиндалы путинских кошельков- холуёв! А потом будут эти причиндалы отрывать!
vlabumur 05 апреля 2018 | 07:59
ansh: ! Все на защиту российских воров!
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Это же наша элита. Те кого раньше называли "солью земли русской".Истинный русаки, истинные православные монархисты,(путинцы!)
Ети твою мать.....духовность, скрепы я плачу......
encopresis 05 апреля 2018 | 07:40
Правильно было бы всю эту сволочь, включая пропагандонов с федеральных каналов и депутанов, выгнать оттуда с конфискацией имущества и счетов и никогда не пускать на Запад, а из России никуда не выпускать. Пусть тут инвестируют, меценатствуют и варятся в собственном соку, виолончелисты хреновы!