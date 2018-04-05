В США спецпрокурор Роберт Мюллер, по данным источников, начал допрашивать российских олигархов

У одного бизнесмена проверили электронные устройства, когда его частный самолёт приземлился в Нью-Йорке. О втором известно только то, что его остановили во время недавней поездки в США. Третьему, который в последнее время не появлялся в Соединённых штатах, направили запрос о беседе. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

Имена олигархов не называются. Во всех трёх случаях команду прокурора, которая расследует вмешательство Москвы в американские выборы, интересовал один и тот же вопрос – не занимались ли состоятельные россияне прямо или косвенно финансированием предвыборной кампании Дональда Трампа.