Новые полосы в столичных аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово» не успевают запустить к чемпионату мира по футболу

Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на доклад Росавиации. Издание напоминает, что полосу в Шереметьево стоимостью 55 миллиардов рублей начали строить 7 лет назад, сейчас она готова чуть больше, чем наполовину.

В Домодедово работы начались 4 года назад – там также есть риск не успеть закончить работы. Между тем, оба объекта были включены в программу подготовки к чемпионату мира по футболу, который начнётся в середине июня.