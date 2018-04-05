Новые полосы в столичных аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово» не успевают запустить к чемпионату мира по футболу
Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на доклад Росавиации. Издание напоминает, что полосу в Шереметьево стоимостью 55 миллиардов рублей начали строить 7 лет назад, сейчас она готова чуть больше, чем наполовину.
В Домодедово работы начались 4 года назад – там также есть риск не успеть закончить работы. Между тем, оба объекта были включены в программу подготовки к чемпионату мира по футболу, который начнётся в середине июня.
Комментарии6
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compare 05 апреля 2018 | 07:23
семь лет?! и только,наполовину?.да ...любителям вылизывания жопы "кобы-упыря",надо сказать спасибо Судьбе,что его уже черти в аду жарят,как карпа....
opiatnovyi63 05 апреля 2018 | 07:52
compare: Зато все планы по воровству и казнокрадству перевыполнены с лихвой!
aleksandr39 05 апреля 2018 | 07:27
Чемпионат мира в России нужно было проводить не раньше 2118 года и то если "великий вождь " не начнет за это время ядерную войну .
kir_pich_101 05 апреля 2018 | 07:29
Вот как-то не новость уже...
Вот если бы успели...
Тогда новость...
А потом суды, растраты, воровство...
pionerka Зинаида Сацкая 05 апреля 2018 | 07:33
Вот если бы человек укусил собаку...
petrovitchcolyan 05 апреля 2018 | 07:43
Какой чемпионат мира ?
Главное какая кормушка неучтенки, еще внукам останется !