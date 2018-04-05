Соцсеть Facebook закрыла страницу департамента экономической политики мэрии Москвы
Это может быть связано с тем, что SMM-услуги госструктуре оказывал один из обвиняемых во вмешательстве в американские выборы, пишет РБК. Речь идёт о вероятном сотруднике так называемой «фабрики троллей» Глебе Васильченко. Полгода назад он размещал официальный контент на странице департамента в другой социальной сети — Вконтакте, отмечает издание. Однако в департаменте заявили, что Васильченко им незнаком. Там подтвердили информацию о блокировке страницы, но не смогли назвать причины.
В минувшую среду Facebook удалил более 270 страниц и аккаунтов, связанных с российским «Агентством интернет-исследований», известным как «фабрика троллей». В феврале Минюст США официально обвинил 13 сотрудников «Агентства» во вмешательстве в американские выборы.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
lenin3 05 апреля 2018 | 07:25
Какая, нафиг," экономическая политика мэрии":если бы нельзя было воровать, то не было бы ни хреновации, ни новых станций метро, а уж плитки тем более. За зарплату в мэрии работать не умеют...
zztop1960 05 апреля 2018 | 07:32
Общественным СМИ Латвии запретят использование материалов Sputnik. Ранее Латвия приняла решение закрыть ресурс российского портала "Sputnik Латвия" в доменной зоне .lv. В настоящий момент ресурс действует в доменной зоне .com.
Министерство иностранных дел Латвии поясняло, что ресурс Sputniknews связан с информационным агентством "Россия сегодня". Руководит агентством известный российский телеведущий Дмитрий Киселев, который включен в санкционный список ЕС.
avorozhev Александр Ворожев 05 апреля 2018 | 07:35
Рашкина власть очевидно думала, что 3,14 здеть можно безнаказанно! Ан нет, на "Фэйсе" могут и язык укоротить- это не рашка и власть ублюдков кончается. Похоже им это не нравится и это мне нравится!