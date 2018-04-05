Британские спецслужбы считают, что нашли российскую лабораторию, изготовившую вещество «Новичок»
Об этом пишет сегодня газета «Таймс». При этом источники издания не стали раскрывать данные о том, где именно она находится. Собеседники газеты лишь отметили, что место производство отравляющего вещества установили с помощью научного анализа и разведданных.
Это произошло спустя несколько дней после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Комментарии25
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nnnmmm 05 апреля 2018 | 07:21
Да уже все знают где находится эта лаборатория, посреди гречишного поля.
smith_1984_ 05 апреля 2018 | 07:27
nnnmmm: ))))
opiatnovyi63 05 апреля 2018 | 07:57
smith_1984_: Наши госпропагандоны будут визжать и брызгать слюной на всех гостелеАналах РФ!
vasilevich58 05 апреля 2018 | 08:05
Как и со сбитым "Боингом" всё со временем выяснится до мелочей!
ГБшных уловок и мозгов не хватает, чтобы что-то скрыть в информационном пространстве 21-го века.
kit07_12 05 апреля 2018 | 07:34
nnnmmm: В Ясенево, епта.
"В свою очередь, таблоид The Sun утверждает, что лаборатория, в которой синтезировали яд для Сергея Скрипаля, находится якобы в районе Ясенево на окраине Москвы."
Жалко, номер дома не назвали.
mayk18 05 апреля 2018 | 07:50
nnnmmm: Прд полигоном Ядрово-там все компоненты прям на месте-выходи и выбирай любой-очень улобно, а если авария какая-сразу и прикрытие сверху сработает...
kit07_12 05 апреля 2018 | 07:54
mayk18: Тогда уж на Эхе этот полигон. Здесь все компоненты прям на месте производят, гланвый из которых русофобная желчь наших израильских гостей. Хотя почему гостей? Здесь на Эхе скорее мы гости...
arye_11 05 апреля 2018 | 07:24
Британские спецслужбы считают, что нашли российскую лабораторию...
Дмитрий Песков высказал мнение, что Лондону предстоит извиняться из-за дела Скрипаля...
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И то и то пока что бездоказательно.
Но. но, но...
Британским спецслужбам верю, а пургоносцу нет
avorozhev Александр Ворожев 05 апреля 2018 | 07:29
arye_11: Действительно: "Единожды совравший- кто ж тебе поверит"! Путин сотоварищи столько раз врали, что ни кто и не вспомнит, когда они говорили, что то похожее на правду!
proxxit 05 апреля 2018 | 07:33
avorozhev:
Смешно, когда старая мамбетская подстилка, вонючая портянка назабая, кому то там не верит...
rktq 05 апреля 2018 | 07:34
avorozhev: Отчего же Лондону, который не "Единожды совравший," вы продолжаете верить..Саша?
mayk18 05 апреля 2018 | 07:53
rktq: Ну хотя бы потому что в России влати от президента и ниже : все и всегда-врут ...и самим россиянам и всему миру
vsexnezabanite 05 апреля 2018 | 07:40
avorozhev: Единожды совравший- кто ж тебе поверит
========
то есть англам нельзя верить теперь ни когда?!!!
midnightblues 05 апреля 2018 | 07:32
arye_11: Вообще такая паника как та странна для невиновной стороны
С чего бы??
kit07_12 05 апреля 2018 | 07:50
arye_11: Евреи на завтрак пьют кровь христианских младенцев...
Арьюша высказал предположение, шо це выдумки антисемитов...
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И то и то пока что бездоказательно.
Но. но, но...
Тысячелетней истории человечества верю, а пейсоносцу нет
Да, арьющка?
nnnmmm 05 апреля 2018 | 07:54
arye_11: тат такие контуженные как ты и пробирке со стиральным порошком, которой потрясал в ООН Колин Пауэлл, до сих пор верят.
neyexo 05 апреля 2018 | 07:29
уши от мертвого осла получат, а не лабораторию?
proxxit 05 апреля 2018 | 07:35
neyexo:
Зачем вам, вонючим совковым портянкам, какие то доказательства - так схаваете - вам, опущенному рынком быдлу не впервой.
sg80g 05 апреля 2018 | 07:32
Британские ученые нашли в своих анализах какое то новое вещество? Это самое выдающееся их достижение!
glotov 05 апреля 2018 | 07:33
Англичане решили очередным вбросом слегка выправить свою сильно подмоченную репутацию.
piter_ug 05 апреля 2018 | 07:35
//с помощью научного анализа //
Вполне возможно. При анализе состава вещества могут быть обнаружены примеси, характерные для определенных исходных веществ, оборудования, технологии и местности, на которой изготовлено ОВ.
sg80g 05 апреля 2018 | 07:39
piter_ug:
Вот что их представитель (и.о. постпреда Британии в ОЗХО Джон Фогго ) вчера заявил:
"Мы не согласимся на требование России о проведении совместного расследования атаки в Солсбери, потому что Великобритания, и в этом ее поддержали многие другие страны, пришла к умозаключению о том, что с высокой долей вероятности российское государство несет ответственность за это нападение, и что никакого другого правдоподобного объяснения нет. В конвенции о химоружии нет требования, чтобы жертва привлекала вероятного преступника к совместному расследованию. Так поступить было бы извращением"
Они пришли к умозаключению, во как! ))))) Чем, бл.., не доказательство. Твари..
gluhoy2250 05 апреля 2018 | 07:35
производство отравляющего вещества установили с помощью научного анализа
А, анализы для этого сдали: старая дура Мей и рыжий хряк Борис! Поэтому и разведданные имели второстепенное значение!
mabuta 05 апреля 2018 | 07:48
Шиханы?)))
malinskii 05 апреля 2018 | 07:59
Опасаюсь заь жисть лаборантов.