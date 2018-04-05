Британские спецслужбы считают, что нашли российскую лабораторию, изготовившую вещество «Новичок»

Об этом пишет сегодня газета «Таймс». При этом источники издания не стали раскрывать данные о том, где именно она находится. Собеседники газеты лишь отметили, что место производство отравляющего вещества установили с помощью научного анализа и разведданных.

Это произошло спустя несколько дней после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.