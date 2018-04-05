Соединённые штаты могут уже сегодня ввести санкции против российских олигархов из-за вмешательства Москвы в выборы США
Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Рейтер. Как выразился один из собеседников агентства, этот шаг будет наиболее агрессивным из принятых мер в отношении бизнесменов, близких к президенту Владимиру Путину.
О вероятном введении санкций сообщают также источники телеканала Fox News и газеты Washington Post. Издание отмечает, что меры затронут минимум шесть человек.
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