Соединённые штаты могут уже сегодня ввести санкции против российских олигархов из-за вмешательства Москвы в выборы США

Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Рейтер. Как выразился один из собеседников агентства, этот шаг будет наиболее агрессивным из принятых мер в отношении бизнесменов, близких к президенту Владимиру Путину.



О вероятном введении санкций сообщают также источники телеканала Fox News и газеты Washington Post. Издание отмечает, что меры затронут минимум шесть человек.