Делегации КНДР и Южной Кореи планируют провести сегодня переговоры

Стороны готовят саммит с участием лидеров двух государств.

Представители двух стран приедут в пограничный пункт Пханмунджом, где обычно проводятся подобные встречи. Основная цель – обсуждение деталей протокола и различных вопросов безопасности. По некоторым данным, повестку дня еще не согласовали. Тем не менее в Сеуле отметили, что ситуацию с правами человека в КНДР обсуждать не будут. Чтобы не осложнять прямые переговоры обоих лидеров. Кроме того, речь будет идти и об информационном сопровождении готовящегося саммита, передает «Интерфакс». ТАССдобавляет, что Северная Корея предложила еще одну встречу организовать в субботу. Там будут обсуждать создание горячей линии прямой связи между лидерами двух государств.

Сама встреча на высшем уровне должна пройти в конце месяца. Она также готовится в демилитаризованной зоне.

Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее выразил готовность встретиться и с президентом США Дональдом Трампом. В Белом доме отвечали, что приглашение приняли, но дату переговоров пока не называли.