После пожара в торговом центре «Персей для детей» в Москве возбуждено уголовное дело
Оно расследуется по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности. Пожар произошёл накануне. Погиб один из сотрудников торгового центра, пострадали шестеро спасателей.
В этом здании буквально несколько дней назад проводилась проверка противопожарных систем. Об этом заявили в МЧС. В столице действительно проверяются все торговые центры. Инспекции завершатся к середине апреля, сказал накануне мэр Сергей Собянин.
Сергей Собянин также выразил соболезнования родственникам погибшего при пожаре.
Комментарии1
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vadimp 05 апреля 2018 | 07:16
"В столице действительно проверяются все торговые центры."
А то! Не пожарных же "инспекторов" проверять?