После пожара в торговом центре «Персей для детей» в Москве возбуждено уголовное дело

Оно расследуется по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности. Пожар произошёл накануне. Погиб один из сотрудников торгового центра, пострадали шестеро спасателей.



В этом здании буквально несколько дней назад проводилась проверка противопожарных систем. Об этом заявили в МЧС. В столице действительно проверяются все торговые центры. Инспекции завершатся к середине апреля, сказал накануне мэр Сергей Собянин.

Сергей Собянин также выразил соболезнования родственникам погибшего при пожаре.