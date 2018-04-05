Суд в Петрозаводске сегодня, как ожидается, огласит приговор историку, главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву

Его адвокаты ранее заявили об отсутствии состава преступления и потребовали оправдать подзащитного.

Приговор историку и главе карельского «Мемориала» суд должен был огласить еще в понедельник, однако в последний момент дату перенесли. По словам адвоката, сделано это было из-за сложности дела. Позиции защиты и гособвинения резко противоположные, потому суду потребовалось больше времени, — пояснил юрист Виктор Ануфриев.

Прокуратура запросила для Юрия Дмитриева наказание в виде 9 лет колонии строгого режима. 62-летнего историка обвиняют в педофилии и изготовлении детской порнографии. Доказательствами этого следствие считает несколько фотографий приёмной дочери Дмитриева — в обнаженном виде. Историк утверждает, что снимки он делал для контроля состояния здоровья ребенка и последующего отчета перед органами опеки. После того как против историка возбудили уголовное дело, дочь из семьи изъяли, а самому Дмитриеву и его родственникам запретили с ней общаться. Притом, что сам ребенок в своих письмах к приемному отцу не раз заявляла о желании вернуться к нему.

В Карелии Юрий Дмитриев занимался поиском и исследованием мест массовых захоронений жертв репрессий. В поддержку историка выступили многие известные деятели культуры.