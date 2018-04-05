Высланные американские дипломаты сегодня должны покинуть нашу страну

Американские дипломаты, которых Россия высылает в ответ на действия США из-за дела Скрипаля сегодня должны покинуть нашу страну. На этом фоне Вашингтон предложил Москве прислать замену выдворенным из Штатов российским дипломатам.

Россию в общей сложности покинут 60 американских дипломатов. Уедут 58 сотрудников посольства в Москве и ещё 2 из генконсульства в Екатеринбурге. Работа диппредставительства США в Санкт-Петербурге прекращена. США до этого выдворили из страны 60 российских дипломатов, некоторые из них работают в миссии при ООН. В администрации президента Трампа заявили: это сотрудники российских спецслужб и они используют миссию при ООН как прикрытие. Было закрыто и российское Генконсульство в Сиэтле. С учётом дипломатов и членов их семей из СШа уехало более 170 человек. Это произошло на волне обострения отношений между Москвой и Западом из-за отравления в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Госдепартамент вчера предложил России заменить высланных дипломатов. За океаном исходят из того, что Москва также примет новых американских сотрудников дипмиссий вместо тех, кого выслали. отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Вашингтону невыгодна дипломатическая война с Москвой – так прокомментировал предложение США сенатор Константин Косачёв. В общей сложности страны Запада, а также Австралия выслали более 150 российских дипломатов. Москва намерена ответить тем же.