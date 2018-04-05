Дмитрий Песков высказал мнение, что Лондону предстоит извиняться из-за дела Скрипаля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на днях высказал мнение, что Лондону предстоит извиняться из-за дела Скрипаля.



России нужны не извинения, а здоровая внешняя политика Великобритании, — сказал накануне сам президент Путин.

Британские спецслужбы считают, что нашли российскую лабораторию, изготовившую вещество «Новичок». Об этом написала газета «Таймс». При этом источники издания не стали раскрывать данные о том, где именно находится лаборатория.