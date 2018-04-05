Дмитрий Песков высказал мнение, что Лондону предстоит извиняться из-за дела Скрипаля
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на днях высказал мнение, что Лондону предстоит извиняться из-за дела Скрипаля.
России нужны не извинения, а здоровая внешняя политика Великобритании, — сказал накануне сам президент Путин.
Британские спецслужбы считают, что нашли российскую лабораторию, изготовившую вещество «Новичок». Об этом написала газета «Таймс». При этом источники издания не стали раскрывать данные о том, где именно находится лаборатория.
Комментарии15
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bobiksdoh 05 апреля 2018 | 07:05
А. Киеву за распятого мальчика и убиенных снегирей...
lenin3 05 апреля 2018 | 07:32
bobiksdoh: а ещё за Крым и Донбасс, Америке за Аляску и Гавайи,Германии за Калининград, а всему миру за разбомбленный Воронеж..
tag188 05 апреля 2018 | 07:10
Ну это уже совсем не качественная пурга в исполнении Пескова. Особенно, на фоне вчерашнего заседания в ОЗХО.
aleksandr39 05 апреля 2018 | 07:29
tag188: У Пескова от виагры совсем крыша поехала .
rash 05 апреля 2018 | 07:12
А ещё пусть перестанут летать у своих границ на российских бомбардировщиках.
zemljanka 05 апреля 2018 | 07:13
Надоела.
Брехня.
muuroomaa 05 апреля 2018 | 07:14
Пурга
sg80g 05 апреля 2018 | 07:16
Какие извинения??? Кому нужны жалкие извинения этих насквозь лживых британских ублюдков? Платить, только платить!. И за нанесенный моральный ущерб, и компенсация всех затрат на переезды наших дипломатов туда-сюда..
interim 05 апреля 2018 | 07:18
да, в Гааге (или в Нюрнберге) они извинятся, что Путин не оказался на скамье подсудимых раньше.
fanisos 05 апреля 2018 | 07:25
interim: не смеши тапочки. Гаагу создал СССР . Как создал, так и уничтожит.
lenin3 05 апреля 2018 | 07:27
fanisos: кто уничтожит? СССР?))) Таблетки не забывайте по утрам принимать, может, полегчает...)))
mumaras 05 апреля 2018 | 07:22
Очередная Песчаная буря.... Вернее Пурга от пескова..
estamp 05 апреля 2018 | 07:24
Британские спецслужбы считают, что нашли российскую лабораторию, изготовившую вещество «Новичок».
... Измазавшую гречкой клетку с морскими свинками в доме Скрипаля.
compare 05 апреля 2018 | 07:30
да...погорячился,усатый..." горячая пурга"...
trans 05 апреля 2018 | 07:52
Очередная пурга от Писькова.
Дима, лучше расскажи как ты умудряешься на зарплату госслужащего жить на уровне олигарха.