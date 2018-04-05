Россия сегодня собирает заседание Совбеза ООН по «делу Скрипаля»

Дипломаты собираются обсудить применение запрещенного химического оружия в Солсбери.

На вчерашнем заседании Совбеза российский постпред при ООН Василий Небензя обратился к председателю Совета с просьбой созвать специальную встречу, посвященную отравлению в Солсбери. Российский дипломат подчеркнул, что применение химоружия несет в себе серьезную угрозу, инцидент должен быть расследован, а безнаказанность недопустима.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон пришел к выводу, что за отравлением стоит Кремль – для покушения использовалось нервно-паралитическое вещество «Новичок», произведенное в России. Москва обвинения в причастности к отравлению отрицает, утверждая, что программ разработки этого яда в стране не существовало.

Как ожидается, заседание Совбеза, посвященное отравлению Скрипалей, начнется в 10 часов вечера по Москве.