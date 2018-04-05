В России разработан проект реформы системы образования, которая оценивается в 8 триллионов рублей
Об этом сообщает РБК. Проект опубликовали Высшая школа экономики и Центр стратегических разработок Алексея Курдина. В документе речь идёт про дошкольное развитие, технологическое обновление школ, затрагивается сфера исследований. Издание напоминает, что в начале марта с обещанием модернизировать систему образования выступил президент Владимир Путин.
Комментарии3
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natogrek 05 апреля 2018 | 06:57
Выступил -то выступил. Но не потянет. Все бояре разворуют с молчаливого согласия.
ha12raz 05 апреля 2018 | 07:01
Это чо, всех отправят учиться за границу ?
По баблу хватит и еще останется.....чтоб нен возвращаться.
mews Михаил Степанцов 05 апреля 2018 | 07:12
ha12raz: хватит и еще останется.....чтоб нен возвращаться.
Подскажите, а где это учат за $100 в месяц (да еще и чтобы осталось)? Это я еще студентов не считал и дошкольников.