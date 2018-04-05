В России разработан проект реформы системы образования, которая оценивается в 8 триллионов рублей

Об этом сообщает РБК. Проект опубликовали Высшая школа экономики и Центр стратегических разработок Алексея Курдина. В документе речь идёт про дошкольное развитие, технологическое обновление школ, затрагивается сфера исследований. Издание напоминает, что в начале марта с обещанием модернизировать систему образования выступил президент Владимир Путин.