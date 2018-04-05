Средней российской семье из 3 человек для нормального уровня жизни нужно около 75 тыс руб в месяц, говорят социологи
Средней российской семье из трёх человек для нормального уровня жизни нужно примерно 75 тысяч рублей в месяц, говорят социологи. Опрос провёл исследовательский холдинг Ромир. Каждая пять семья сообщила, что способна нормально прожить при семейном бюджете от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. Две трети опрошенных считают, что семье нужны от 45 до 120 тысяч рублей ежемесячно, сообщает агентство РИА Новости. Авторы исследования отмечают, что жители мегаполисов традиционно сообщали о более высоких материальных требованиях по сравнению с жителями небольших городов.
Комментарии11
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ha12raz 05 апреля 2018 | 05:24
Это из 1000 и одной сказок об успешных и богатых расеян в великой России , вставшей с колен.
ostapbey 05 апреля 2018 | 05:36
Дваццатть тыщ?
А вот за отвагу на пожаре сразу пять лямов слюнявят?? ЕДИНОВРЕМЕННО!!!
даже.
fotinia00 05 апреля 2018 | 05:46
Это если не лечиться, не ездить в отпуск, не ходить в парикмахерскую, в химчистку.... и не дай бог помереть. Похороны обойдутся очень дорого.
djuga 05 апреля 2018 | 05:55
fotinia00: Это если не лечиться, не ездить в отпуск, не ходить в парикмахерскую, в химчистку....
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Продолжу: жить от зарплаты до зарплаты, экономить на всем, включая газеты-журналы, молиться о том, чтобы никогда не сломались авто, стиралка или холодильник и ничего не откладывать в заначку на всякий пожарный...
snips 05 апреля 2018 | 06:19
Ну да одним молотком стиралку фиг почтнишь хоть и ремонт стиралки это примитив - модульная замена ведь инструмент домашний не входит в корзину потребителя ))
djuga 05 апреля 2018 | 06:44
snips: хоть и ремонт стиралки это примитив
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Да-да, я так и вижу как "примитивно" запрессовывают "полетевший" подшипник, например. Это же все равно что гвоздь в стену забить, да и инструмент подходящий в любом хозяйстве найдется.
voffkamedvedev 05 апреля 2018 | 06:27
djuga: А на что с таких "богатств" авто и холодильник покупать?
padun 05 апреля 2018 | 05:46
Ничего, ничего. Скоро пойдёт молодая крапива и прожить можно будет на 5 тыш в месяц
snaker 05 апреля 2018 | 05:55
Cyka, а мы вчетвером на 25 тыщ живем. Я чувствовал, что не дОлжно так быть, иногда и добавки на ужин хочется, и дети иногда сладостей хотят. А где это так живут?
ugas 05 апреля 2018 | 06:24
Тех, кто готов с семьей жить на 20 тыс. в месяц, можно спокойно вести к коммунизму. А за коммуналку они сколько платят? 10 тыс.? А на остальное - живи и ни в чем себе не отказывай?
leonln1970 05 апреля 2018 | 06:26
это... просто позор какой то! жалкое вяличие недостраны-бензоколонки. нищенская сущность ограбленных рабов.