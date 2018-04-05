В Тюмени уже несколько часов тушат магазин детских товаров «RichFamily»
Огонь охватил его целиком, площадь пожара составляет около трёх тысяч квадратных метров, сообщают в МЧС. Пожар произошёл в первом часу ночи, спустя полтора часа его удалось локализовать, сообщает агентство ТАСС. В здании не было посетителей. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Комментарии15
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aroswen 05 апреля 2018 | 05:22
Красный петух пошёл гулять по рашке. Национальная традиция ))
ostapbey 05 апреля 2018 | 05:33
aroswen: А в тюмени разве не русские люди живут?
Знаешь сколько в Кемерово за каждую тушку отвалили бабла?
В тюмени нужно ГОД пахать..
А тут не отходя от кассы даже.
djuga 05 апреля 2018 | 05:57
ostapbey: Знаешь сколько в Кемерово за каждую тушку отвалили бабла?
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"Тушку"?
Вы своем уме?
ostapbey 05 апреля 2018 | 06:39
djuga: если отказываются и от родственников, чтоб не передумали с выплатой, то в системе деньги-товар-деньги иное и на ум не приходит..
Даже.
needroid 05 апреля 2018 | 05:47
aroswen: это просто Эхо стало тешить своих слушателей и читателей. Когда шли флешмобы за ПусиРайот - каждый день были новости против Гундяева. Когда дума вводит законы подлецов - каждый день новости о том, как умирают дети в детдомах. Сейчас Кемеровская трагедия дала новый тренд - каждый день сообщать о любых пожарах, которые так или иначе связаны с детьми.
anatolr 05 апреля 2018 | 05:59
needroid: Просто совпадение - Вошьдь еще не сел в засиженное кресло, а земля уже горит у него под ногами. Символично!!!
Кстати, а вы не мечтаете об СССРе во главе с КПSSовцами? Нет? А потцчему? Там никогда ничего не происходило!
Анекдот в тему:
Идет парад на Красной площади в честь 7 ноября. На трибуне для почетных гостей сидят Наполеон и Мюрат, при этом Наполеон читает газету "Правда", а Мюрат с восторгом смотрит на проходящие войска.
Мюрат: - Экселенц, нам бы хотя бы батальон таких гвардейцев, мы бы ни за что не проиграли битву при Ватерлоо!
Наполеон продолжает читать газету "Правда" На площадь выкатывется Кантемировская дивизия.
Мюрат: - Экселенц, нам бы хотя бы один такой танк! Мы бы ни за что не проиграли битву при Ватерлоо! Наполеон продолжает читать газету "Правда". По Красной площади проходит колонна тактических ракет мобильного базирования.
Мюрат с восторгом: - Экселенц, нам бы хотя бы одину такую ракету! Мы бы ни за что не проиграли битву при Ватерлоо!
Наполеон отрывается от газеты "Правда", долго смотрит на Мюрата и говорит:
- Эх, мон шер, нам бы такую газету! Никто бы никогда в жизни не узнал, что мы проиграли битву при Ватерлоо!
Смешливый Anatoлий - сосед Госдепа
mobile_actor 05 апреля 2018 | 06:14
anatolr: Анекдот очень бородатый, но опять весьма актуальный.
anatolr 05 апреля 2018 | 06:42
mobile_actor: // Анекдот очень бородатый //
Да, да! Анекдот - баян! Вы полностью правы!
С моей точки зрения, анекдоты как вино: или сразу плохие или хорошие. Хорошие живут долго, но, обычно, имеют срок жизни связанный, или с персонажем, или с ситуацией.
Вот пример анекдота, который тоже баян, но давно умер.
Богданов выехал на заседание Малого Совнаркома в час с четвертью, а прибыл в два без четверти.
Вопрос, - сколько он был в пути?
Сейчас только специалисты историки знают кто такой Богданов. Давным-давно (100 лет назад) изменилась система измерений. Поэтому правильный ответ для нас далеко не очевиден.
Попробуйте сами ответить на этот вопрос, не используя Google. :-)))
Anatoлий
mjau 05 апреля 2018 | 06:09
needroid: Вчера в новостях по ЦТВ о пожаре в московском ТЦ сообщили не в начале, а в конце и кратко. В любой другой стране -это было бы в начале и заняло половину всей программы. Зрители получили бы подробную информацию о всем, что происходило и происходит- о тушении, о состоянии раненых и т.д. И все это из первых рук.
mobile_actor 05 апреля 2018 | 06:16
mjau: Естественно: CNN и ВВС показывали бы все в прямых репортажах в реальном времени.
sergirusso 05 апреля 2018 | 05:34
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
ugas 05 апреля 2018 | 06:19
sergirusso: Хорошо, что прочитала все комменты, а то собиралась выдать то же самое, единственно, что в голову приходит.
tadolg 05 апреля 2018 | 05:43
Земля под пятками горит
mobile_actor 05 апреля 2018 | 06:01
Был у Джека Лондона такой рассказ, "Когда боги смеются".
sparky 05 апреля 2018 | 06:19
Ночью загорелся. Эх, наверное помогли.