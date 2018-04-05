В Тюмени уже несколько часов тушат магазин детских товаров «RichFamily»

Огонь охватил его целиком, площадь пожара составляет около трёх тысяч квадратных метров, сообщают в МЧС. Пожар произошёл в первом часу ночи, спустя полтора часа его удалось локализовать, сообщает агентство ТАСС. В здании не было посетителей. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.