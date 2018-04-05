Арестованных в Тайланде Настю Рыбку и Алекса Лесли обвинили в изнасиловании и организации проституции
Кто написал заявление – неизвестно. По делу проходят ещё восемь человек, рассказал агентству РИА новости источник в полиции Паттайи.
Рыбка и Лесли, настоящие имена которых Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов, получили известность после выхода расследования политика Алексея Навального. В ролике рассказывалось о совместном отдыхе миллиардера Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько на яхте бизнесмена в сопровождении девушек из эскорт-услуг. За основу были взяты фотографии и книга Рыбки и Лесли. В конце февраля оба оказались в числе 10 задержанных за проведение секс-тренинга в Тайланде.
Комментарии16
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ikar002 05 апреля 2018 | 05:13
наркотики подкинуть – ломы были?
gs1112 05 апреля 2018 | 06:05
Не знают Тайванцы, что изнасилование это национальная российская скрепа. Вот например Путин, тот всю Россию изнасиловал.
chapter_2 05 апреля 2018 | 06:36
gs1112: Опасная штучка эта Настя Рыбка. После встреч с ней О.Дерипаска и С.Приходько, небось, удочки в керосине отмачивают.
zztop1960 05 апреля 2018 | 05:17
Дерипаску изнасиловала ? Или Приходько ?
sparky 05 апреля 2018 | 06:15
zztop1960: Скорее обоих. Вон как их теперь корячит.
severnaj 05 апреля 2018 | 05:38
Ну, наверное, пострадавший Дерибаско и подал заявление.
mjau 05 апреля 2018 | 05:52
severnaj: Новости науки : рыбка изнасиловала акулу...
epynda 05 апреля 2018 | 06:01
Интересно, а кто кого изнасиловал ???
djuga 05 апреля 2018 | 06:04
А как эта Рыбка была самоуверенна, даже развязна в своих видеоблогах. Кажется, она и Путину предлагала встречу?
А сейчас грозит солидный срок. Уверен, здесь не обошлось без вмешательства со стороны влиятельных российских граждан - уж больно глупо и нагло она себя вела.
Верно говорят: всяк сверчок знай свой шесток, знай меру и от сумы да от тюрьмы не зарекайся...
mjau 05 апреля 2018 | 06:14
djuga: Вы-то свой шесток точно знаете. Но, вот, вмешательство "влиятельных российских граждан" в судебный процесс Вас не возмущает?
djuga 05 апреля 2018 | 06:39
mjau: вмешательство "влиятельных российских граждан" в судебный процесс Вас не возмущает?
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Пока ничего не могу сказать - данных недостаточно. Вмешательство может быть разным: что-то шепнули, дали кое-какие свидетельские показания через третьих лиц, простимулировали их для большей и полной откровенности... Это не является запрещенным или противозаконным.
И уж по крайней мере это не самосуд - ее не удавили, не утопили и не отравили.
moskovich 05 апреля 2018 | 06:18
В изнасиловании Дерепаски?
mikescholar 05 апреля 2018 | 06:21
Для тайского правосудия это будет первое в истории дело об организации проституции.
fanisos 05 апреля 2018 | 06:30
оппа. Вот ведь как получается
skyliner_r34 05 апреля 2018 | 06:35
Рыбко изнасиловала своего коуча ...?
zkotor 05 апреля 2018 | 06:40
Это кого же эта рыбка изнасиловала, дерибаску с приходькой? Вот вам уровень рашистских миллиардеров - выходцы из зассатых подворотен с менталитетом гопоты кабацкой