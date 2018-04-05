Президент США теперь не намерен торопиться с выводом войск из Сирии
Как сообщает ВВС, Дональд Трамп прислушался к своим советникам. Они убедили его в том, что террористическая группировка «Исламское государство» (запрещённая в России) в республике может перераспределить свои силы и активизироваться. Как уточнил источник телеканала NBC, Дональд Трамп был, мягко говоря, не очень рад рекомендациям, но согласился оставить войска в Сирии на неопределённый срок.
На прошлой неделе американский президент сообщил, что Соединённые штаты скоро выйдут из Сирии. Конкретных сроков он не назвал.
Комментарии18
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ospa82 05 апреля 2018 | 05:12
У Трампа язык впереди мозгов.
ostapbey 05 апреля 2018 | 05:25
ospa82: русский язык враг и Трампу. Что бы и благо.
Но русский язык и тебе враг. И остальному русскому народу тоже.
Даже.
igorrrpadlowitchs 05 апреля 2018 | 06:01
ostapbey: Сирия это таже Польша 1939 года, только теперь вместо Гитлера и Сталина добавился третий. Вот Трамп решил, чтобы на троих её не делили !
opiatnovyi63 05 апреля 2018 | 06:13
igorrrpadlowitchs: Наш Вождь будет недоволен,его беспокоит судьба мясника Асада!
ostapbey 05 апреля 2018 | 06:22
opiatnovyi63: судьба Асада интересует его не больше, чем судьба пророссийского же Амина в Афганистане.
А то что "БАБРАК КАРМАЛЬ" придет и в Сирию, то главное изучить хоть где имя его. А где фамилия.
sasha2011 05 апреля 2018 | 05:17
Вменяемый Человек!
Умеет исправлять ошибки.
ostapbey 05 апреля 2018 | 05:29
sasha2011: направит поток сирийских беженцев в Российскую Федерацию? Так это же не ошибка России. А конечная цель. Сирия без сирийцев должна быть как и Россия, которая без сирийцев тоже.
Даже..
ostapbey 05 апреля 2018 | 05:23
Теперь в Сирии вторым государственным языком вместо российского языка, станет американский и без выходцев и приходцев.
В мире существует же закон!
А не погоня за баблом с чехлами под виолончели. Понюшками кокса.И черной меткой Новичка несогласным. Или полония с чаем.
Даже.
scholastic 05 апреля 2018 | 05:34
Настучали старому по башке и правильно сделали
agamasat 05 апреля 2018 | 05:38
Людоедский режим Асада - главное зло. И пока он не уничтожен, уходить американцам оттуда не надо.
needroid 05 апреля 2018 | 05:43
Хреново, когда белобрысый дурачок правит страной...
alxab 05 апреля 2018 | 05:55
needroid: Хреново, когда белобрысый дурачок правит страной...
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А то! Особенно когда он ещё мелкий, лысоватый и курносый.
ugas 05 апреля 2018 | 05:56
needroid: Согласна с Вами. Путин уже достал со своей дуростью.
rico76 05 апреля 2018 | 06:36
ugas: Как же хорошо, что он "достал" таких идиотов как ты!)
nixs 05 апреля 2018 | 05:52
Что за имбицил этот Трамп. Хочет быть жестче с Ираном и в то же время не понимает, что отдает Сирию Ирану.
ostapbey 05 апреля 2018 | 06:16
nixs: а с Ираном у России те еще отношения? И не только с русско-иранской войны 1941-года начиная. 1 000 одних только танков Россия абы куда не шлет.
Даже
mjau 05 апреля 2018 | 06:17
Не хочет подводить своего коллегу Путина. Если выведет войска, то всем станет ясно, что Путин ИГИЛ не победил...
fanisos 05 апреля 2018 | 06:40
когда гробы в сша начнут приходить выведет, куда он денется