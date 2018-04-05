Президент США теперь не намерен торопиться с выводом войск из Сирии

Как сообщает ВВС, Дональд Трамп прислушался к своим советникам. Они убедили его в том, что террористическая группировка «Исламское государство» (запрещённая в России) в республике может перераспределить свои силы и активизироваться. Как уточнил источник телеканала NBC, Дональд Трамп был, мягко говоря, не очень рад рекомендациям, но согласился оставить войска в Сирии на неопределённый срок.

На прошлой неделе американский президент сообщил, что Соединённые штаты скоро выйдут из Сирии. Конкретных сроков он не назвал.