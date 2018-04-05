Британские спецслужбы знают местонахождение российской лаборатории, где произвели «Новичок», но не раскрывают данные

Британские спецслужбы считают, что установили местонахождение российской лаборатории, где было произведено вещество «Новичок», но не раскрывают информацию. Об этом сегодня пишет газета «Таймс». Со ссылкой на источники издание отмечает, что место производство определили на основе научного анализа и разведданных спустя несколько дней после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.