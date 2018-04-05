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05:03, 05 апреля 2018

Британские спецслужбы знают местонахождение российской лаборатории, где произвели «Новичок», но не раскрывают данные

Британские спецслужбы считают, что установили местонахождение российской лаборатории, где было произведено вещество «Новичок», но не раскрывают информацию. Об этом сегодня пишет газета «Таймс». Со ссылкой на источники издание отмечает, что место производство определили на основе научного анализа и разведданных спустя несколько дней после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Комментарии

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ospa82 05 апреля 2018 | 05:09

Крысёныша поддразнивают, но в угол не загоняют...Пока что

sasha2011 05 апреля 2018 | 05:12

Интересная интрига: кто же в конце концов окажется в дерьме - Мэй или Путин?

rifles 05 апреля 2018 | 05:27

sasha2011: Один уже давно в дерьме,и старательно хочет туда всю Россию затащить.

splin2 05 апреля 2018 | 05:28

sasha2011: Представители РФ требовали совместного участия в расследовании, чтобы скорее узнать нужную для самозащиты информацию.

После известия о местонахождение российской лаборатории,где произвели «Новичок», очень интересно будет наблюдать за поведением штатных пропагандонов на КисельТВ.

andr69 05 апреля 2018 | 05:37

splin2: и где она находится?

splin2 05 апреля 2018 | 05:42

andr69: Следи за поведением Маши Захаровой, и все узнаешь))

Руководитель военно-исследовательской лаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткинхэд.: “Нам удалось идентифицировать его [вещество] как "Новичок", идентифицировать его как нервно-паралитической вещество военного класса. Мы не установили его точное происхождение, но предоставили научные данные правительству, которое в дальнейшем использовало ряд других источников информации, чтобы прийти к совокупному выводу [о происхождении яда]”

andr69 05 апреля 2018 | 06:09

splin2: от боевого отравляющего вещества НЕ ВЫЗДОРАВЛИВАЮТ. И действует оно МГНОВЕННО.

splin2 05 апреля 2018 | 06:31

andr69:1. Боевое, но на поле боя ,или при индивидуальном применени - две большие разницы.
2.Во втором случае возможно обеспечить отложенное на некоторе время действие.

ivar1964 05 апреля 2018 | 06:45

andr69: Вы уверены? Иприт - относится к БОВ? К примеру, известнейший писатель Михаил Зощенко во время Первой Мировой со своими товарищами был атакован газами. Но выжил. И много хороших книг написал. Можно найти много примеров, но это известный человек. "Мгновенность" Вы тоже изрядно преувеличиваете. Что-то знаете об "атаке мертвецов"? Так вот, Боевые отравляющие вещества бывают очень разные. И ни одно из них не действует мгновенно. Например, при использовании зарина, зомана и V-газов до появления первых признаков проходит 1-2 минуты. Это быстро, но не мгновенно.

splin2 05 апреля 2018 | 06:01

andr69: Недолго музыка играла. Недолго фраер Соловьев .( а также фраера Шейнин и Кузичев).танцевал.)))

andr69 05 апреля 2018 | 06:18

splin2: Причем здесь Соловьев. Ещё в 1998 году формула новичка была в Спектральной библиотеке национального бюро стандартов США. Значит америкосовский газ?

splin2 05 апреля 2018 | 06:36

andr69: В библиотеке или в руках профессионала, что опаснее?

doc9_vikt 05 апреля 2018 | 06:23

andr69: И что мешает англичанам опубликовать данные? Только то ,что такого места нет.

us101 05 апреля 2018 | 05:33

sasha2011: Ну это смотря с какой стороны границ российской федерации...

ugas 05 апреля 2018 | 05:54

sasha2011: У меня что-то никаких сомнений не возникает по этому поводу. В дерьме окажется тот, кто врет постоянно.

sosiobama 05 апреля 2018 | 06:37

ugas: На Яндексе эту "новость" про то, что якобы знают, опубликовали всего! 12 изданий, среди них эхо мацквы))
И это говорит о том, что никто уже не верит лживым британцам.

ostapbey 05 апреля 2018 | 05:17

Да кому этот новичок на России интересен? Разве что родственнице русского шпиона Родч..нет этого Вилончеля.
Вот ей и пообещал чек выдать . На две дозы.
Вот если бы КОКС!! Да хоть за семью морями, за шестью горами.
Кокс знают все и родственница Ро.СКРЫПНИКА!!!даже.
Или Скрипаля что ли?

us101 05 апреля 2018 | 05:31

ЛИКБЕЗ:
Отдел английской секретной службы Mi6, был организован сэром Френсисом Шолсингхемом в 1569-м году.
После этого, бояре Петра первого более ста лет ещё ходили бородатыми...

vladimirgornitsky 05 апреля 2018 | 06:02

us101:
Вообще-то MI6 - это 20 век. Но да, была у Елизаветы спецслужба. Однако в России служба опричников была создана еще в 1565. (В российской историографии опричниной называют часть государственной политики в Русском государстве с 1565 по 1572 годы, состоявшая в реализации чрезвычайных репрессивных мер, конфискации феодального имущества и земель в пользу государства, борьбе с предполагаемой изменой в среде боярско-княжеской знати, заключавшейся в применении массовых казней.
А если сравнивать ход истории, то можно добавить, что Великая хартия вольностей была принята в Англии в 1215 году - за несколько десятилетий до монгольского нашествия.

sg80g 05 апреля 2018 | 06:27

vladimirgornitsky:
А еще вспомнить когда в англии рабство отменили

severnaj 05 апреля 2018 | 05:40

Работают, а не блогеров и оппозицию ловят. Молодцы.

venezianez49 05 апреля 2018 | 05:51

"...но не раскрывают ..." ...............................................................................................................................
Мало того : у них есть неопровержимые доказательства, но их не предъявят никому.
Им ведь можно и на слово верить, правда ?
Однако, показать пробирку стоило всё-таки. Стоит ей как следует потрясти, и весь "цивилизованный" мир будет так же потрясён, как перед войной в Ираке.

(комментарий скрыт)

mjau 05 апреля 2018 | 06:00

Не может ФСБ тайну сохранить. Короче все плохо - и в экономике, и пожарной безопасности, и во внешней политике и в разведслужбах.

midnightblues 05 апреля 2018 | 06:26

mjau: Да там сливают многие

nikvol 05 апреля 2018 | 06:13

Они и поле, на котором вырастили гречку, тоже определили. И тоже не раскроют.

max3446 05 апреля 2018 | 06:20

излюбленная тактика англосаксов, типа мы знаем, у нас есть доказательства, но никому их не покажем. А закончится всё как обычно, они заявят что у них доказательств причастности России нет, и будут требовать нашу страну просто тупо признаться в том что она, а не они сами, как это было на самом деле, отравили Скрипаля и его дочь.

fanisos 05 апреля 2018 | 06:26

я думаю эхо надо прикрыть...все лаборатории уже сдали, предатели и изменники родины

smith_1984_ 05 апреля 2018 | 06:29

Ну как обычно,поверьте,знаем.Хотя наверно общество в Британии верит частично.Просто с каких пор на основе секретных данных,официальные политики делают внешне политические действия,обвинения и т.д. Им рано или поздно либо придется рассекретить,либо замолчать в тряпочку,мне кажется.

smith_1984_ 05 апреля 2018 | 06:31

smith_1984_: Вполне возможно пройдет инаугурация и об этом замолчат.

smith_1984_ 05 апреля 2018 | 06:36

smith_1984_: И вообще по СМИ химики говорят,что это не было вещество из группы "новичок" потому что если бы это было оно,последствия были бы совсем другие.А это вещество которым отравились,действовало говорят медленно,и это было что то другое,судя по последствиям и следам и поведению жертв и т.д.

(комментарий скрыт)

rico76 05 апреля 2018 | 06:32

Великобритания - это государство с некогда блестящей историей и сохранившимся гонором, который сейчас уже ничем не подкреплён.
Подобные бездоказательные заявления не делают ей чести...

eule 05 апреля 2018 | 06:36

Мне известно местонахождение лаборатории британцев, откуда они посылают сигналы нашим котам гадить в тапки, а нашим собакам «минировать» тротуары, но информацию раскрывыть не буду.

putin_itogy 05 апреля 2018 | 06:39

Адрес давно известен.
На Москву, дедушке..

smith_1984_ 05 апреля 2018 | 06:41

Ну вот я не понимаю,разве по логике,если на основе информации начинаются конкретные внешнеполитические действия в адрес другого государства,эта информация должны быть рассекречена.

al298 05 апреля 2018 | 06:44

но не раскрывают данные ....
это становится похоже на то, как Колин Пауэлл потрясал пробиркой с якобы найденным в Ираке химическим оружием, и этот фейк стал поводом для развязывания войны и гибели сотен тысяч мирных иракцев, разрушения и разграбления страны.
Была б у Лондона сила, способная сокрушить Россию, они б использовали свою же провокацию для войны с Россией.
Я тут почитал про две Опиумных войны с Китаем этих британцев, которые так дорожат своей "репутацией". При то, как они убили тысячи катайцев и принудили китайскую власть разрешить свободно торговать опиумом. До того британцы ввозили опиум контрабандой в Китай. А когда император Китая прикрыл их незаконную деятельность, то пошли на Китай войной. Только для того, чтобы иметь возможность беспрепятственно превращать в наркоманов китайское население и получать от наркотрафика сумасшедшие доходы.
Да уж, репутация у британцев конечно херовая, если сказать честно. Но им то плевать - они ж готовы ради денег убивать, грабить, насиловать и сажать на наркотики целые народы. Чванливые твари!

fanisos 05 апреля 2018 | 06:45

британские спецслужбы в моей памяти никогда ничего не смогли доказать , кроме разве шерлока холмса

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