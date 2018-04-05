В Саудовской Аравии впервые за 35 лет собираются открыть кинотеатр
Он начнёт свою работу в Эр-Рияде 18 апреля, сообщает агентство Рейтер. Как ожидается, первым показанным фильмом станет американская кинокартина «Чёрная пантера». Ранее власти Саудовской Аравии подписали соглашение с американской компанией AMC Entertainment Holdings об открытии в стране до 40 кинотеатров в течение пяти лет. Кинотеатры были запрещены в государстве в начале 80-х годов на фоне усиления исламистских настроений.
Комментарии3
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uaslavaua 05 апреля 2018 | 04:19
Дикари. И это один из главнейших союзников демократических США, правозащитные организации которых обеспокоены кровавым режимом и диктатурой в России
eniro 05 апреля 2018 | 04:47
uaslavaua: Нос вниз.
eniro 05 апреля 2018 | 04:42
Если посмотреть, какое место по индексу человеческого развития (ИЧР) занимают их граждане(39е) и Россияне(49), вы действительно дикари. Что соственно касается и вас персонально, как банковского предпринимателя из Москвы.