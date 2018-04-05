В Саудовской Аравии впервые за 35 лет собираются открыть кинотеатр

Он начнёт свою работу в Эр-Рияде 18 апреля, сообщает агентство Рейтер. Как ожидается, первым показанным фильмом станет американская кинокартина «Чёрная пантера». Ранее власти Саудовской Аравии подписали соглашение с американской компанией AMC Entertainment Holdings об открытии в стране до 40 кинотеатров в течение пяти лет. Кинотеатры были запрещены в государстве в начале 80-х годов на фоне усиления исламистских настроений.