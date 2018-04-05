Патриарх Кирилл потребовал от священника, исполнившего песню «Мурка» в трапезной столичного храма, покинуть Москву

Об этом РБК сообщил пресс-секретарь предстоятеля РПЦ Александр Волков. Поведение священника названо «неподобающим». При этом Волков отметил, что замеченный за исполнением блатной песни архимандрит Венедикт служит в Тираспольской епархии и разбираться с ним будут там. А Патриарху Кириллу доложат о принятых решениях.

Видео, на котором священник в интерьерах трапезной московского храма поёт «Мурку» на днях появилось в соцсетях. В исполнителе узнали личного секретаря архиепископа Тираспольского.