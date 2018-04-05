Патриарх Кирилл потребовал от священника, исполнившего песню «Мурка» в трапезной столичного храма, покинуть Москву
Об этом РБК сообщил пресс-секретарь предстоятеля РПЦ Александр Волков. Поведение священника названо «неподобающим». При этом Волков отметил, что замеченный за исполнением блатной песни архимандрит Венедикт служит в Тираспольской епархии и разбираться с ним будут там. А Патриарху Кириллу доложат о принятых решениях.
Видео, на котором священник в интерьерах трапезной московского храма поёт «Мурку» на днях появилось в соцсетях. В исполнителе узнали личного секретаря архиепископа Тираспольского.
Комментарии5
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strl_s 05 апреля 2018 | 04:15
подпил и запел мурку. он же человек
strl_s 05 апреля 2018 | 04:40
strl_s: Мф.23:3. итак, всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают:
neon999 05 апреля 2018 | 04:26
Писали, что предыдущий патриарх Алексий выгнал этого попа-блатаря за педерастию, а Кирилл взял его обратно. Наверное, есть причины - поэтому "изгнание из Москвы" - выглядит лишь как временный пиар-ход.
fessgray 05 апреля 2018 | 04:35
хахаха так ведь Мурка по понятиям ... Гундяй, ты че бесперделишь?! Бузотер что ли? Не про что пацана огорчил!
fr_perren 05 апреля 2018 | 05:02
А как же 2шечку?