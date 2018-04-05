Новые полосы в столичных аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово» не успевают запустить к чемпионату мира по футболу
Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на доклад Росавиации. Издание напоминает, что полосу в Шереметьево стоимостью 55 миллиардов рублей начали строить 7 лет назад, сейчас она готова чуть больше, чем наполовину. В Домодедово работы начались 4 года назад – там также есть риск не успеть закончить работы. Между тем, оба объекта были включены в программу подготовки к чемпионату мира по футболу, который начнётся в середине июня.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
anticolonel 05 апреля 2018 | 04:14
Но бабло ведь освоили? Тогда все в порядке.