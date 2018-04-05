В загоревшемся накануне ТЦ «Персей для детей», несколько дней назад проводилась проверка противопожарных систем

В загоревшемся накануне столичном торговом центре «Персей для детей», несколько дней назад проводилась проверка противопожарных систем. Об этом заявили в МЧС. В результате пожара погиб один из сотрудников торгового центра, пострадали шестеро спасателей. Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности.