В загоревшемся накануне ТЦ «Персей для детей», несколько дней назад проводилась проверка противопожарных систем
В загоревшемся накануне столичном торговом центре «Персей для детей», несколько дней назад проводилась проверка противопожарных систем. Об этом заявили в МЧС. В результате пожара погиб один из сотрудников торгового центра, пострадали шестеро спасателей. Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности.
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