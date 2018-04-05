Дональд Трамп распорядился задействовать Нацгвардию в охране границы с Мексикой
Президент США подписал соответствующий документ, сообщает Белый дом. В тексте говорится, что министерство обороны должно поддержать обеспечение безопасности границы, а также другие меры, призванные остановить приток в страну наркотиков, преступников и нелегальных мигрантов.
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rosinko 05 апреля 2018 | 04:39
Одно маленькое но. В мирное время Нацгвардией командуют губернаторы штатов, а не президент. Укажите источник, Эхо...