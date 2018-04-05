Работник одной из лабораторий Праги госпитализирован после утечки в помещении цианида калия
Состояние пострадавшего не вызывает опасения у врачей. Яд не попал за пределы лаборатории, сообщает агентство ТАСС. Чешское радио уточняет, что утечка произошла во время утилизации компонентов, которые использовались при химических опытах. Помещение обработали сотрудники специального подразделения пожарных в костюмах химзащиты.
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