Работник одной из лабораторий Праги госпитализирован после утечки в помещении цианида калия

Состояние пострадавшего не вызывает опасения у врачей. Яд не попал за пределы лаборатории, сообщает агентство ТАСС. Чешское радио уточняет, что утечка произошла во время утилизации компонентов, которые использовались при химических опытах. Помещение обработали сотрудники специального подразделения пожарных в костюмах химзащиты.