Калининградское независимое издание «Новые колёса» из-за давления прекращает свою работу

Об этом сообщил исполняющий обязанности главного редактора Юрий Грозмани. Он написал в Фэйсбуке, что газету «уничтожила ФСБ». По его мнению, к этому причастен и губернатор Антон Алиханов. Грозмани утверждает, что работникам печатных киосков запретили распространять издание под угрозой увольнения, а торговым сетям велели прекратить продажи и объявить, что это было экономически невыгодно. Исполняющий обязанности главного редактора подчеркнул, что газета, выпускаемая тиражом более 11 тысяч экземпляров раскупалась за 2-3 дня. Сегодня выйдет последний номер.

В ноябре прошлого года по заявлению главы местного следственного комитета был арестован главный редактор «Новых колёс» Игорь Рудников. Его обвинили в вымогательстве 50 тысяч долларов.