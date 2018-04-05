Белый дом призывает международное сообщество усилить давление на Россию

Это следует из заявления представителя американской администрации Сары Сандерс. Комментируя слова покидающего пост помощника президента Герберта Макмастера о том, что Запад не смог заставить Россию действительно «заплатить по счетам», Сандерс сказала, что Вашингтон занимает «очень жёсткую» позицию по отношению к Москве. Она добавила, что и другие страны должны действовать жёстче.