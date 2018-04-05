США планируют на этой неделе ввести санкции против российских олигархов
Об этом со ссылкой на источники сообщают агентство Рейтер и телеканал Fox News. По некоторым данным, это может произойти уже сегодня. Как выразился один из собеседников агентства, этот шаг будет наиболее агрессивным из принятых мер в отношении бизнесменов, близких к президенту Владимиру Путину. Издание Washington Post со ссылкой на источники отмечает, что санкции будут носить экономический характер и затронут минимум шесть человек.
Комментарии3
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monik_7 05 апреля 2018 | 03:09
В России хихикали что тупые пиндосы внесли весь список Форбс и кремлевский телефонный справочник. А не думали, что они так же тупо пойдут санкциями по списку чтоб два раза не вставать?
j_partizan 05 апреля 2018 | 03:20
США стали выполнять работу наших депутатов. Вот к чему приводит коррумпированность, трусость, бездействие и укрывательство.
com30 05 апреля 2018 | 03:23
Круг очерчен, цель взята на прицел, а дальше будет как под Дейр-эз-Зорам.
Сдаваться в плен поздно.