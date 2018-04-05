США планируют на этой неделе ввести санкции против российских олигархов

Об этом со ссылкой на источники сообщают агентство Рейтер и телеканал Fox News. По некоторым данным, это может произойти уже сегодня. Как выразился один из собеседников агентства, этот шаг будет наиболее агрессивным из принятых мер в отношении бизнесменов, близких к президенту Владимиру Путину. Издание Washington Post со ссылкой на источники отмечает, что санкции будут носить экономический характер и затронут минимум шесть человек.