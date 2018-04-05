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02:07, 05 апреля 2018

В России разработан проект реформы системы образования, которая оценивается в 8 триллионов рублей

В России разработан проект реформы системы образования, которая оценивается в 8 триллионов рублей. Об этом сообщает РБК. Проект опубликовали Высшая школа экономики и Центр стратегических разработок Алексея Курдина. В документе речь идёт про дошкольное развитие, технологическое обновление школ, затрагивается сфера исследований. Издание напоминает, что в начале марта с обещанием модернизировать систему образования выступил президент Владимир Путин.

Комментарии

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clandestino 05 апреля 2018 | 02:27

Теперь нужно придумать название этому проекту

nkale 05 апреля 2018 | 03:09

clandestino: Пи...ец - универсальное название для любого российского проекта )))

zapadnay 05 апреля 2018 | 02:33

Каждому дошкольнику по планшету? А кабинеты будут похожи на космодромы? Парты автоматически подъезжают к доске, на голове каждого ученика шлем под названием «ума палата»?
С такими деньжищамы только так и должно быть.

nkale 05 апреля 2018 | 03:14

zapadnay: космодром "Восточный"?)))

com30 05 апреля 2018 | 03:30

zapadnay:
Хоть бы дырку в полу сарая стоящего во дворе школы заменили на унитазы, сделав туалет внутри школы, подключив теплую воду.
А вообще сумма на сегодняшний день красивая, братьям Ротенбергам явно захочется ее освоить, но как сказал Медведев, - денег нет!
А мечтать не вредно.
Ведь это не решение и выделение денег, а только прожект, мечта.

eniro 05 апреля 2018 | 02:53

Та ви шо? 8 триллионов, в ценах на март 2018? Ну, бюджет 2018 начнут (под это)менять не будут. В октябре начнут рассматривать постатейно. Разработан, не значит принят даже за основу. Ну да ладно. А реформа рассчитана на какой срок(покажет наполнение бюджетов)? А сегодня сколько выделено на образование(620 млрд)? Таким образом, в сегодняшних ценах, 8 трлн. делим на 620млрд = 14 лет(начиная с 2019) Что же касается "ускорения процесса", -не забываем инфляцию и др. процессы. В ПУТЬИНА 2035г. вы реформируетесь(если повезет).

shalunok 05 апреля 2018 | 02:59

Что-то я запамятовал, на сколько процентов выросла конечная цена Олимпиады по сравнению с планируемой? На 300?

prof57 05 апреля 2018 | 02:59

Все таки решили при окончательном уничтожении образования в России прилично навариться....

monik_7 05 апреля 2018 | 03:14

Еще лет 10-15 и Запад вообще перейдет на дистанционную систему образования, а эти все школу модернизируют. Никак без казармы не могут

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