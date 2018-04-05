В России разработан проект реформы системы образования, которая оценивается в 8 триллионов рублей
В России разработан проект реформы системы образования, которая оценивается в 8 триллионов рублей. Об этом сообщает РБК. Проект опубликовали Высшая школа экономики и Центр стратегических разработок Алексея Курдина. В документе речь идёт про дошкольное развитие, технологическое обновление школ, затрагивается сфера исследований. Издание напоминает, что в начале марта с обещанием модернизировать систему образования выступил президент Владимир Путин.
Комментарии9
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clandestino 05 апреля 2018 | 02:27
Теперь нужно придумать название этому проекту
nkale 05 апреля 2018 | 03:09
clandestino: Пи...ец - универсальное название для любого российского проекта )))
zapadnay 05 апреля 2018 | 02:33
Каждому дошкольнику по планшету? А кабинеты будут похожи на космодромы? Парты автоматически подъезжают к доске, на голове каждого ученика шлем под названием «ума палата»?
С такими деньжищамы только так и должно быть.
nkale 05 апреля 2018 | 03:14
zapadnay: космодром "Восточный"?)))
com30 05 апреля 2018 | 03:30
zapadnay:
Хоть бы дырку в полу сарая стоящего во дворе школы заменили на унитазы, сделав туалет внутри школы, подключив теплую воду.
А вообще сумма на сегодняшний день красивая, братьям Ротенбергам явно захочется ее освоить, но как сказал Медведев, - денег нет!
А мечтать не вредно.
Ведь это не решение и выделение денег, а только прожект, мечта.
eniro 05 апреля 2018 | 02:53
Та ви шо? 8 триллионов, в ценах на март 2018? Ну, бюджет 2018 начнут (под это)менять не будут. В октябре начнут рассматривать постатейно. Разработан, не значит принят даже за основу. Ну да ладно. А реформа рассчитана на какой срок(покажет наполнение бюджетов)? А сегодня сколько выделено на образование(620 млрд)? Таким образом, в сегодняшних ценах, 8 трлн. делим на 620млрд = 14 лет(начиная с 2019) Что же касается "ускорения процесса", -не забываем инфляцию и др. процессы. В ПУТЬИНА 2035г. вы реформируетесь(если повезет).
shalunok 05 апреля 2018 | 02:59
Что-то я запамятовал, на сколько процентов выросла конечная цена Олимпиады по сравнению с планируемой? На 300?
prof57 05 апреля 2018 | 02:59
Все таки решили при окончательном уничтожении образования в России прилично навариться....
monik_7 05 апреля 2018 | 03:14
Еще лет 10-15 и Запад вообще перейдет на дистанционную систему образования, а эти все школу модернизируют. Никак без казармы не могут