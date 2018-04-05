Крупный пожар в магазине игрушек в Тюмени
Огонь вспыхнул в первом часу ночи и распространился на площадь около 3 тысяч квадратных метров, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на МЧС. Людей в здании не было. По предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас пожар локализован.
Комментарии1
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irdo 05 апреля 2018 | 03:09
Опять пожар?
Может Герострат завелся?