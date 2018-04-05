Экстрадированный в США россиянин Евгений Никулин пытался бежать из-под стражи

Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на прокурора.

Никулина, в частности, подозревают в краже личных данных пользователей соцсети LinkedIn и сервиса Dropbox. Россиянина задержали и затем арестовали в Чехии. В конце марта его выдали Соединённым штатам. Во время положенного после прибытия медицинского обследования, Никулин вёл себя вызывающе, пытался оказать сопротивление и сбежать, рассказали люди, державшие его под стажей.