Экстрадированный в США россиянин Евгений Никулин пытался бежать из-под стражи
Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на прокурора.
Никулина, в частности, подозревают в краже личных данных пользователей соцсети LinkedIn и сервиса Dropbox. Россиянина задержали и затем арестовали в Чехии. В конце марта его выдали Соединённым штатам. Во время положенного после прибытия медицинского обследования, Никулин вёл себя вызывающе, пытался оказать сопротивление и сбежать, рассказали люди, державшие его под стажей.
Комментарии2
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liquidsky__ 05 апреля 2018 | 02:57
Пытающийся сбежать человек никогда не будет вести себя вызывающе.
rabin_tagor 05 апреля 2018 | 03:10
Эх, ему бы туда еще Вицина и Моргунова, это была бы погоня!