В США спецпрокурор Роберт Мюллер, по данным источников, начал допрашивать российских олигархов
В США спецпрокурор Роберт Мюллер, по данным источников, начал допрашивать российских олигархов. У одного бизнесмена проверили электронные устройства, когда его частный самолёт приземлился в Нью-Йорке. О втором известно только то, что его остановили во время недавней поездки в США. Третьему, который в последнее время не появлялся в Соединённых штатах, направили запрос о беседе. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.
Имена олигархов не называются. Во всех трёх случаях команду прокурора, которая расследует вмешательство Москвы в американские выборы, интересовал один и тот же вопрос – не занимались ли состоятельные россияне прямо или косвенно финансированием предвыборной кампании Дональда Трампа.
Комментарии11
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bozk 05 апреля 2018 | 02:23
Нищий Трамп очень нуждается в финансировании. Спросите другого нищего Мэрдока
bozk 05 апреля 2018 | 02:26
bozk: и Хилари можно спросить о том откуда у неё 300 лямов от русских
stalin_vsegda_zhiv 05 апреля 2018 | 02:23
Так-так... уже любимая империалистическая "земля потихонечку начинает гореть под ногами"?... И это хорошо, и это правильно!
begly_ 05 апреля 2018 | 02:27
stalin_vsegda_zhiv:
Скоро и Путина вот так же пригласит на допрос спецпрокурор США. И тот мухой прилетит в аэропорт Нью Йорка на российском самолете.
serhio_25__ 05 апреля 2018 | 02:32
begly_: А не боишься, что потом тебя допросят? А может и выкинут из США, как агента Кремля...
begly_ 05 апреля 2018 | 02:36
serhio_25__:
Агента Кремля?! Ты думаешь, что у нас по русски никто читать не умеет?
serhio_25__ 05 апреля 2018 | 02:37
begly_: Ты думаешь, что американцы видят разницу между бывшими гражданами СССР?
begly_ 05 апреля 2018 | 02:44
serhio_25__:
Не знаю про бывших из СССР, но американцы точно видят своих граждан.
serhio_25__ 05 апреля 2018 | 02:46
begly_: Так я и не спорю, что они видят своих граждан и как вы на них не похожи.
begly_ 05 апреля 2018 | 02:56
serhio_25__:
Похожа фисда на ёжа., и американские граждане все для Америки одинаковые.
Кстати, я уезжал не из СССР, а из России.
clandestino 05 апреля 2018 | 02:43
Кто такой этот трамп? Первый раз слышу!