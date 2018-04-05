Cambridge Analytica могла собрать сведения о гораздо большем количестве пользователей Facebook, чем считалось ранее
Компания Cambridge Analytica могла собрать сведения о гораздо большем количестве пользователей Facebook, чем считалось ранее. В её распоряжении, вероятно, оказались данные 87 миллионов человек, заявил главный технический директор соцсети Майк Шропфер. Ранее сообщалось, что утечка данных затронула 50 миллионов пользователей, в основном жителей США. Считается, что Cambridge Analytica собирала информацию для использования в политической рекламе.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
captainobvious 05 апреля 2018 | 01:33
50... 87... вообще-то Александр Никс, глава этой конторы ещё в 20016 году публично заявлял, что созданная ими система содержит данные на "всех взрослых жителей США", а это в любом случае намного больше, чем приведённые цифры.
если кто интересуется подробностями: https://youtu.be/n8Dd5aVXLCc?t=6m24s