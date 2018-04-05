Соцсеть Facebook закрыла страницу департамента экономической политики мэрии Москвы

Это может быть связано с тем, что SMM-услуги госструктуре оказывал один из обвиняемых во вмешательстве в американские выборы, пишет РБК. Речь идёт о вероятном сотруднике так называемой «фабрики троллей» Глебе Васильченко. Полгода назад он размещал официальный контент на странице департамента в другой социальной сети — Вконтакте, отмечает издание. Однако в департаменте заявили, что Васильченко им незнаком. Там подтвердили информацию о блокировке страницы, но не смогли назвать причины.

В минувшую среду Facebook удалил более 270 страниц и аккаунтов, связанных с российским «Агентством интернет-исследований», известным как «фабрика троллей». В феврале Минюст США официально обвинил 13 сотрудников «Агентства» во вмешательстве в американские выборы.